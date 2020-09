Investitie de aproape 100 de milioane de euro pentru noul stadion al lui Dinamo! Cand va fi gata si de cate locuri va dispune noua arena

Dinamo spera sa aiba in curand o noua arena pe care sa isi dispute meciurile de "acasa".

Pe langa transferurile facute pentru a-si intari echipa, Dinamo ar putea benefica in curand si de o noua arena. Directorul de investitii al CNI, Adrian Cefalan, a explicat ca Dinamo vrea sa-si ridice un stadion de 33.000 de locuri in valoarea de aproape 100 de milioane de euro.

CS Dinamo a reusit sa inainteze demersurile. Contractul pentru intocmirea studiului de prefezabilitate si studiului de fezabilitate a fost semnat. Lucrarile pentru noua arena vor dura intre 18-24 de luni.

"Referitor la Stadionul Dinamo precizam faptul ca initial CS Dinamo a predat catre CNI amplasamentul pe care se afla actualul Velodrom pentru care a fost demarata procedura de achizitie publica si s-a semnat contractul pentru intocmirea studiului de prefezabilitate si studiului de fezabilitate.

In prezent au fost identificate solutii in ceea ce priveste construirea unui nou stadion pe o suprafata de teren mai mare cuprinzand terenul de rugby si terenul de fotbal. In acest sens, CNI a solicitat CS Dinamo intocmirea unei noi note conceptuale si a temei de proiectare raportat la noua suprafata de teren precum si obtinerea unui nou certificat de urbanism.

Dupa transmiterea acestei documentatii, CNI va emite ordinul de incepere a serviciilor de proiectare a studiului de prefezabiitate și ulterior studiului de fezabilitate în vederea avizării indicatorilor tehnico-economici.

Precizam ca, in urma discutiilor purtate cu CS Dinamo se doreste realizarea unei arene cu o capacitate de aproximativ 33.000 de locuri, insa capacitatea finala va rezulta dupa intocmirea studiului de prefezabilitate si respectiv studiului de fezabilitate, raportat la suprafata de teren, indicatorii urbanistici conform certificatului de urbanism precum si a cerintelor impuse de I.S.U. privitoare la caile de evacuare.

Astfel, având în vedere standardele de cost, la o capacitate de aproximativ 33.000 de locuri, se estimează un cost de aproximativ 90-100 milioane Euro.

Precizam faptul ca pana la executia efectiva a lucrarilor trebuie parcurse o serie de etape, respectiv intocmirea si aprobarea studiului de fezabilitate, emiterea unei hotarari de guvern de aprobare a indicatorilor tehnico-economici, finalizarea procedurii de achizitie publica de proiectare si executie (solutionarea eventualelor contestatii), intocmirea proiectului tehnic si obtinerea autorizatiei de construire. Dupa emiterea ordinului de incepere a lucrarilor de executie estimam un termen de finalizare de 18-24 luni", a declarat Adrian Cefalan pentru Digi Sport.