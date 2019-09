A reaparut Amorim! Brazilianul campion al Romaniei, cu care Becali a luat teapa, are un superinceput de sezon! Unde a ajuns sa joace

Din articol De Amorim, 2 goluri in 3 meciuri in Grecia

Fost campion al Romaniei cu Astra, William De Amorim (27 de ani) spera la un moment dat sa joace pentru nationala Romaniei. Transferul la FCSB a insemnat inceputul declinului pentru el.

William De Amorim, fost campion al Romaniei in sezonul 2015/16, a intrat intr-un con de umbra dupa transferul la FCSB. Considerat la un moment dat unul dintre cei mai buni straini din campionatul intern, el nu a reusit sa se adapteze la formatia ros-albastra, dupa o buna perioada petrecuta la Astra, si a fost cedat de Gigi Becali.

Cedat in 2017 la Kayserispor, pe cand formatia turca era antrenata de Marius Sumudica, Amorim a jucat 12 meciuri si a marcat un gol. In 2018, el a trecut la Skoda Xanthi, in campionatul Greciei, unde a bifat 11 meciuri si niciun gol.

Cei de la Xanthi au continuat sa ii acorde incredere lui De Amorim chiar daca acesta nu a impresionat din primul sezon, iar brazilianul pare acum sa este intr-o revenire de forma.

William De Amorim are 3 meciuri pentru Skoda Xanthi jucate in acest sezon, din 5 posibile. Brazilianul a marcat 2 goluri decisive, contribuind inclusiv in weekend la victoria obtinuta impotriva lui Volos, scor 3-1.

Skoda Xanthi e pe locul 2 in campionatul elen, cu 12 puncte obtinute in 5 etape (4 victorii si 1 infrangere).

53 meciuri, 4 goluri si 10 pase decisive a bifat De Amorim la FCSB

172 meciuri, 17 goluri si 26 assituri a dat brazilianul la Astra

1.800.000 a fost maximul cotei sale pe Transfermarkt

300.000 euro valoreaza acum De Amorim