Steaua "mai face un pas spre promovare"! Câștigătoarea Cupei Campionilor Europeni, foarte aproape de prima ligă

În ciuda trecutului strălucit, prezentul din Ghencea este unul dezolant.

Steaua București, echipă cu două trofee de Cupa Campionilor Europeni în palmares (1968 și 1977), este aproape de revenirea în Liga Zimbrilor după ce anul trecut a retrogradat în divizia secundă.

Cu victorii pe linie în seria din Divizia A, cum se numește liga a doua, ”militarii” s-au calificat în play-off-ul de promovare, unde nu par să aibă probleme.

Steaua - CSM Făgăraș 38-29 și se vede promovarea

În ultimul meci, disputat sâmbătă, Steaua s-a impus și în fața celor de la CSM Făgăraș, scor 38-29.

”🏐 HANDBAL

❤💙 Steaua câștigă în fața CSM Făgăraș, în play-off-ul Diviziei A, și mai face un pas spre promovare. Băieții antrenați de Ionuț Georgescu au avut de această dată o replica mai bună din partea adversarilor. A fost 19-17 la pauză, după care Steaua și-a impus jocul și s-a distanțat categoric.

Prestație foarte bună pentru portarul Deniș Ștefan (16 parade), dar și pentru Alex Horneț (6 goluri), Ciprian Șandru 5 sau Alin Roșu, tot 5.

Restul reușitelor echipei noastre au venit de la Andrei Niculae 4, Shahoo Nosrati 3, Gabriel Burlacu 3, Ovidiu Irimia 3, Andrei Mitu 3, Irakli Chikovani 2, Sabin Constantina 1, Maxim Oancea 1, Bogdan Mircioiu 1, Andrei Negrilă 1”, a postat Steaua București.

Clasamentul din play-off (FRH)

