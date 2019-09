CFR Cluj - Gaz Metan 3-0 | Clujenii castiga categoric! Minteuan sare in apararea lui Edi Iordanescu: "Se pare ca arbitrii nu mai tolereaza"

CFR Cluj a invins-o pe Gaz Metan Medias cu 3-0.

Partida a avut parte de un moment controversat si in repriza a 2-a Gaz Metan a revenit pe teren fara antrenor. Edi Iordanescu a luat un cartonas galben in prima repriza, apoi la pauza arbitrul i-a oferit in drumul spre vestiare un nou cartonas si l-a eliminat.

Alin Minteuan l-a inlocuit pe Dan Petrescu pe banca CFR-ului si acesta fiind eliminat dupa meciul cu Astra:

"Am castigat astazi din nou de o maniera categorica. Il asteptam pe mister sa revina. Speram sa fie mai calm pentru ca se pare ca arbitrii sunt mult mai exigenti fata de antrenori.

Nu este un moment tocmai bun, pentru ca se deregleaza foarte multe lucruri in angrenajul unei echipe si antrenorul principal trebuie sa fie pe banca.

Si eu pot sa spun la fel, cum am sustinut si la meciul cu Astra, se putea lua alta decizie la meciul de atunci. Se pare ca arbitrii nu mai tolereaza, cred ca si regulamentul nu le permite ca sa ne dea noua explicatii mult prea mult. Si atunci normal ca ei daca au regulamentul in mana, il aplica", a spus Minteuan.

Pentru CFR Cluj urmeaza meciul din grupele Europa League cu Celtic:

"Avem liniste dupa acest joc, pentru ca aveam nevoie dupa aceasta victorie. Un meci pe care l-am dominat. Am reusit sa dam goluri din faze fixe, echipa a jucat foarte bine si a avut atitudine. Mergem cu capul sus la Celtic.

Ciprian este un adevarat lider de echipa, este ca un capitan, doar ca nu are banderola mereu pe mana. Tot ceea ce face este extraordinar, dar nu trebuie laudat prea mult ca sa nu si-o ia in cap. Este un jucator experimentat", a incheiat Minteuan