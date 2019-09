A driblat ca Maradona si a inscris ca Messi! Noul pusti MINUNE al Barcelonei a inscris un super gol 

Barcelona a descoperit o noua comoara care are potentialul de a-l inlocui pe Messi in momentul retragerii.

Dupa iesirea la rampa a pustiului-minune, Ansu Fati, Barcelona se poate lauda cu o noua descoperire prin mijlocasul central Alex Collado, in varsta de 20 de ani, de la Barca B. Pustiul crescut de marea rivala, Espanyol, s-a alaturat catalanilor in 2011 la echipa Under 17. De atunci a trecut prin toate echipele de juniori ale Barcelonei, ajungand la Barca B, acolo unde impresioneaza meci de meci.

In ultimul meci disputat de Barca B in Segunda Division, impotriva celor de la Atletico Levante, castigat de gruparea catalana cu 2-0, Alex Collado a fost personajul principal prin golul superb pe care l-a inscris dintr-o actiune individuala.

???? El golàs d'Álex Collado

???? El golazo de Collado

???? Estadi Johan Cruyff pic.twitter.com/Ka0VbR47UK — FC Barcelona B (@FCBarcelonaB) September 29, 2019

Collado este cotat la 1 milion de euro, conform Transfermarkt. El a jucat 63 de meciuri pentru echipele de juniori ale Barcelonei si a inscris de 11 ori. In acest sezon a marcat doua goluri in 5 partide jucate. Spaniolul a fost convocat o data si la echipa mare, de catre Ernesto Valverde, in luna mai in meciul impotriva Celtei Vigo.