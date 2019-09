INCREDIBIL! Transferul BOMBA reusit de Becali a salvat un club din Romania! "Oferta a venit pe o urgenta a noastra!" Anunt SOCANT facut de presedintele clubului

Transferul realizat de Becali a salvat un club din Romania.

FCSB l-a transferat pe portarul Stefan Tarnovanu (19 ani) de la Poli Iasi, pentru care Gigi Becali a platit 200.000 de euro si va achita 15% dintr-un eventual viitor transfer, o suma mult prea mica considerata de fanii Iasiului. Portarul va ramane lka Iasi pana la finalul sezonului, dupa care urmeaza sa se alature lotului ros-albastrilor. Presedintele celor de la Iasi, Adrian Ambrosie, a declarat ca acest transfer o gura de aer pentru formatia din Copou, intrucat cu suma incasata pe transferul lui Tarnovan, vor mai plati din datoriile pe care le au.

"Oferta a venit pe o nevoie urgenta a noastra, pentru ca suntem sub monitorizare pana pe 30 septembrie", a declarat Ambrosie. Ne ajuta foarte mult acesti bani primiti, au venit foarte bine pentru noi, in conditiile crizei in care suntem. Ne bucuram ca dam un portar foarte bun la FCSB si speram ca acolo sa plece mai departe, iar Politehnica sa mai incaseze si pe viitor o suma de bani. Faptul ca reusim sa dam jucatori arata faptul ca se munceste foarte bine. Stefan este un produs suta la suta al clubului nostru, iar antrenorul cu portarii, Benone Dohot, si-a pus amprenta asupra lui, pentru ca a lucrat mult cu el", a declarat Ambrosie.