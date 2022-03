De Amorim, mesaj disperat după ultimul meci din sezonul regulat: „Eu nu mai pot continua așa!”

William De Amorim (30 de ani) a declarat la finalul partide că situația este gravă la Academica și că el nu mai poate continua în acest fel la gruparea din Ilfov.

„Chiar dacă am pierdut, am făcut un meci bun, la ce condiții avem. Eu n-am primit nimic, cred că sunt doar zvonuri. Suntem în aceeași situație. Sper să se rezolve, pentru că eu nu mai pot continua.

În România s-au schimbat multe de când am venit, e foarte delicat, nici nu prea înțeleg. Când am venit am zis că o să fie campionatul mai puternic, dar văd că merge din ce în ce mai rău. Eu doar joc, încerc să-mi fac treaba, dar dacă nu se schimbă situația îmi e greu să mai continui.

Eu cred că începem să arătăm bine, dar dacă nu se schimbă ceva săptămâna asta e greu să ne salvăm. Am și eu familie, copii, pentru asta sunt și eu aici, să îmi iau banii, să muncesc. Sunt promisiuni, dar se lungesc”, a spus De Amorim, după meciul cu Rapid.

28 de meciuri a jucat William De Amorim pentru Academica Clinceni, în acest sezon, în Liga 1.

De Amorim mai are contract cu gruparea din Ilfov până în vara lui 2023.