Cum au ajuns grecii sa cumpere caciula la 40 de grade pentru Razvan Lucescu! Antrenorul roman e deja EROU la Salonic inainte sa aduca primul titlu dupa 34 de ani

Un jurnalist grec a povestit cum l-a cunoscut pe Razvan Lucescu si cum e privit antrenorul roman de la PAOK.

Citeste continuarea pe www.ionalexandru.ro

"Imi aduc aminte cand am auzit pentru prima data numele lui, Razvan Lucescu. Era in 2005, cand PAOK se pregatea sa joace impotriva Rapidului in faza grupelor din cupa UEFA. Se vorbea despre „Mourinho de Romania” care facea minuni la Rapid. O poveste interesanta pentru orice jurnalist.



Binenteles ca am inceput sa ma documentez. Evident ca auzisem de tatal lui, dar baiatul asta avea ceva special. Felul elegant in care se imbraca, cercelul, temperamentul vulcanic, modul in care se manifesta pe banca…Era cu siguranta modul lui de a spune clar si fara echivoc „Uitati-va la mine. Nu sunt doar baiatul lui Mircea. Sunt Razvan. Si eu sunt antrenor si sunt bun. Uitati-va la mine!”.



Imi aduc aminte foarte bine meciul de la Bucuresti. A plouat foarte tare pe tot parcursul celor 90 de minute, a fost un teren foarte prost, a marcat superb din lovitura libera Maldarasanu. imi aduc aminte cum a condus foarte pasional si inspirat acel meci de pe banca. Era clar ca era intre cei mai apreciati oameni de la Rapid. Un erou al tribunei!"