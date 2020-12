Dezvaluirile CUTREMURATOARE ale lui Debeljuh: "Am marcat primul gol în Europa League si nu-mi amintesc!" Momentele de groaza prin care a trecut la meciul de la Berna

Gabriel Debeljuh este in forma la CFR si a fost decisiv in meciul cu Dinamo.

Atacantul croat a obtinut o lovitura de la 11 metri si a marcat un gol contra "cainilor". Cu o saptamana inainte, la meciul decisiv din Europa League contra lui Young Boys, fotbalistul a trecut prin clipe de groaza. Varful in varsta de 24 de ani a reusit sa inscrie, dar in finalul meciului a incasat o lovitura, dupa un duel cu un adversar. Din cauza comotiei suferite, Debeljuh nu isi mai aminteste nimic.

Timp de o ora nu a stiu ce a patit si nu isi aminteste partida de la Berna. El a aflat de la medici ca echipa lui a pierdut si ca a reusit sa marcheze. Jucatorul transferat la inceputul sezonului de catre CFR este suparat ca nu isi poate aminti primul lui gol marcat in Europa Leagaue.

"Din pacate nu imi amintesc. M-am trezit la spital. Am marcat si primul gol in Europa League si nu pot sa-mi amintesc senzatia. Este chiar incredbil. Nu stiam unde sunt, mi-am pierdut cunostinta total. A fost o lovitura incredibila.

Mai erau doua minute pana la final, am inteles, a fost o minge inalta si m-a lovit. Am stat 3 zile in casa, nu vedeam bine, nu puteam sa ma uit la televizor pentru ca aveam o durere de cap. A trebuit sa dorm, sa ma odihnesc. Multumesc lui Dumnezeu, acum sunt bine", a declarat jucatorul CFR-ului pentru ProSport.

Debeljuh a mai spus ca in acele momente credea ca Dan Petrescu este inca antrenorul lui si chiar l-a intrebat pe doctor de el. De asemenea, el a dezvaluit ca nu mai tine nimic minte de la acel meci.

"Da (rade). Am spus: "Unde e Petrescu?". Chiar atunci, pe teren. 'Stii cine e antrenor?', m-a intrebat. Si nu stiam. 'E Iordanescu, nu e Petrescu. Ai dat gol!', mi-a spus. 'Am dat gol?', am intrebat eu. Nu stiam unde sunt. Nu stiam nimic.

Nimic. Am mers la spital si eu m-am trezit in spital. Nu dormeam, eram treaz, dar mi-am pierdut cunostinta si imi amintesc doar ca m-am trezit acolo. Doctorul mi-a spus ca este normal sa nu-ti amintesti cam ce s-a intamplat o ora, ora si jumatate inainte si dupa lovitura", a spus Debeljuh.

