Sute de fani Celtic Glasgow insotesc echipa la Cluj.

CFR Cluj are un meci urias in turul 3 preliminar Champions League cu Celtic Glasgow. Campioana Scotiei a iesit in calea echipei lui Dan Petrescu, un adversar infernal. Alaturi de vedetele de milioane ale lui Neil Lennon, la Cluj au sosit si sute de suporteri scotieni, recunoscuti pentru atasamentul fata de echipa.

Centrul orasului a fost plin de fani in tricouri alb si verzi care au cantat pentru echipa lor. Acestia au fost pasnici, au consumat bere la terase si au cantat, iar pana la ora asta nu au existat incidente.

