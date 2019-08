Comentam impreuna toate fazele din partida CFR CLUJ - CELTIC pe www.sport.ro, Facebook/Sport.ro si in aplicatia de mobil Sport.ro.

CFR Cluj - Celtic, ora 21:00, este ultimul test al ardelenilor inainte de play-off-ul UEFA Champions League. CFR le-a eliminat pana acum pe Astana si Maccabi Tel Aviv.

CFR Cluj ar putea obtine si o calificare directa in grupele Europa League. Daca vor trece de Celtic si se vor califica in play-off-ul UEFA Champions League, jucatorii lui Dan Petrescu au asigurata prezenta in grupele celei de-a competitii europene.

Dan Petrescu vrea un miracol

Dan Petrescu este de parere ca o eventuala eliminare a celor de la Celtic ar reprezenta un adevarat miracol.

"Noi trebuie sa facem un miracol ca sa-i eliminam. Ar fi un miracol. As asemana cu perioada in care a castigat campionatul cu Unirea (n.red. - Urziceni) la ce echipa au ei acum! Asta este realitatea, dupa ce am vazut cinci meciuri oficiale ale lor! Ala a fost un miracol cu Unirea, si asta ar fi un alt miracol dupa parerea mea", a declarat Dan Petrescu.

Si scotienii se tem de romani. Neil Lennon, antrenorul lui Celtic, afirma ca il asteapta unul dintre cele mai grele meciuri ale sezonului.

"Imi imaginez ca va fi cel mai greu test al nostru din acest sezon. CFR Cluj este campioana Romaniei si a avut parte de o dubla dificila in runda trecută (n.red. - cu Maccabi Tel Aviv). Sunt puternici si compacti. Arunca rapid mingea si duc balonul rapid in fata. De asemenea, sunt bine organizati pe faza defensiva", a declarat Lennon.

Echipele probabile

Petrescu a primit o veste buna si una rea inaintea meciului cu Celtic. Culio, cel mai bun om al returului cu Maccabi, nu va putea juca in primul tur cu Celtic. Pe de alta parte, Tucudean ar putea incepe meciul inca din primul tur.

Echipele probabile:



CFR Cluj: Arlauskis - Susic, Vinicius, Burca, Camora - Djokovic, Bordeianu, L. Aurelio - Omrani, Tucudean, C. Deac

Celtic: Gordon - Elhamed, Bitton, Aker, Bolingoli - Brown, McGregor - Forrest, Christie, Jonston - Edouard