Pretul biletelor stabilit de CFR Cluj pentru fanii lui Celtic i-a scandalizat pe oficialii scotieni.

"Romanii incearca sa-i goneasca pe fanii lui Celtic!", scrie The Scottish Sun, tabloid celebru in Marea Britanie. Sursa citata scrie ca CFR Cluj a cerut 36 de lire pentru un bilet un sectorul rezervat scotienilor, in timp ce accesul pentru fanii gazdelor costa doar 5 lire, iar intrarea pentru minori este gratuita.

Oficialii celor de la Celtic Glasgow i-au contactat pe cei de la CFR si le-au cerut explicatii si au cerut returnarea banilor pentru fanii scotieni, potrivit Scottish Sun.

Celtic ameninta adversara de miercuri din Champions League cu reclamatie la UEFA, daca situatia nu va fi remediata.

Practica biletelor mai scumpe pentru fanii oaspetilor este intalnita destul de des in fotbalul romanesc. Cluburi precum Astra sau CFR au marit de mai multe ori preturile pentru galeriile adverse.

185 de lei a platit un fan Celtic ca sa asiste la meciul cu CFR de la Cluj

25 de lei costa un bilet in peluza pentru fanii CFR-ului la meciul cu Celtic



PRET BILETE CFR - CELTIC



Preturile biletelor individuale pentru meciul cu Celtic FC:

Tribuna 2 – 50 lei

Tribuna 1 – 50 lei

Peluza 1 (Sector 25 – in Galeria CFR Cluj si Sector 26) – 25 lei (acces gratuit si la meciul cu FC Hermannstadt)

VIP A – 170 lei

VIP B – 150 lei