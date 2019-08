CFR - CELTIC | "Nu stiu cum sa facem sa nu primim gol!" Ce spune Dan Petrescu despre meciul cu Celtic: "Ar fi un miracol ca atunci cand am luat campionatul cu Unirea!"

Dan Petrescu a vorbit la conferinta de presa despre ce trebuie sa faca CFR pentru a reusi un rezultat mare in fata lui Celtic.

Dan Petrescu a vorbit la conferinta de presa de astazi despre sansele pe care le are CFR in fata celor de la Celtic si ce ar trebui sa faca echipa sa poata realiza un miracol.

"Un antrenor nu se relaxeaza niciodata. Am vazut 19 goluri in 5 meciuri oficiale la Celtic, nu avem cum sa fim relaxati. La meciurile de acasa e foarte bine sa nu primesti gol, dar nici eu nu stiu cum sa facem sa nu primim gol. Arlauskis sa prinda o zi fantastica, apararea la fel, sa avem si mult noroc, pentru ca vor domina cu siguranta. E clar ca vrem o victorie, dar e important sa nu luam gol, pentru ca stim ce ne asteapta la Glasgow, 60 de mii de fani si o atmosfera extraodrinara", a declarat Petrescu la conferinta de presa

Petrescu: "Culio e exclus sa joace"



Dan Petrescu a lamurit si situatia lui Culio si Tucudean si a spus ca este exclus sa Culio sa joace, in schimb Tucudean ar putea evolua din primul minut.

"Culio e exclus sa joace, Tucudean ar putea sa fie titular, el stie cel mai bine ce vrea de la viata si de la fotbal, ieri nu s-a antrenat, azi sper sa se antreneze, indiferent esti mare sau mic, trebuie sa te antrenezi, in acest moment nu e la 100%. Culio era cel mai in forma jucator din echipa, dar nu trebuie sa depindem de un singur jucator. Nu stiu cum poate fi surprinsa Celtic, dar in primele 5 meciuri nu au aratat slabiciuni, doar calitati, ei arata in momentul asta ca o echipa mare. Noi trebuie sa producem un miracol sa ii eliminam. As asemana o eliminare a lui Celtic cu perioada in care am luat campionatul cu Unirea Urziceni, la fel, ar fi un miracol sa ii eliminam. Speram sa fie stadionul plin si sa ne ajute, acolo este o atmosfera incredibila, nici la Liverpool nu e aceeasi atmosfera ca la Celtic", a mai spus Petrescu.

Dan Petrescu a comentat si acuzele aduse de Gigi Becali la adresa arbitrilor, cum ca i-ar favoriza pe clujeni.

"Am avut vreo 5 penalty-uri neprimite pana acum, asa am fost ajutati", a spus Petrescu.