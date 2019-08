"NU STIU cine vine antrenor!" Gigi Becali a TUNAT dupa infrangerea cu Astra impotriva CFR-ului: "Sa ia titlul la 26 de puncte! Arbitrul, mizerie de om, sa se intoarca in Ungaria!

Gigi Becali a tunat impotriva arbitrului Istvan Kovacs dupa infrangerea cu Astra.

FCSB a pierdut cu 2-1 la Astra, a 3-a infrangere intr-o saptamana. Echipa nu are antrenor iar patronul FCSB spune ca nu stie cine va veni pe banca. Gigi Becali a pus infrangerea de la Giurgiu pe seama arbitrajului.

"Nu stiu (daca vine Conceicao), e posibil. Da, avem si alta varianta. N-am vorbit cu el, cum sa stiu. Nu stiu cine vine antrenor. Poimaine sigur vom avea antrenor, maine e posibil. Sigur vom avea antrenor cu Mlada. Daca am vorbit de Conceicao si am spus ca da, ce rost are sa vorbim de 2,3 sau 7 antrenori? Nu ma pricep eu, mi-au spus altii. Eu am spus ca jucam cu portughezii, cu aia cred ca jucam (Vitoria Guimaraes). Si m-am gandit ca are si o ambitie sa se razbune pe CFR, o cunoaste. Dar daca ne arbitreaza Kovacs asa, n-avem nicio sansa. El (Conceicao) face totul, lotul, echipa, si nu ma mai bag.



Ce sa vad, asta e, ce sa facem? E moarte de om? O sa fim la 26 de puncte. Kovacs a fost cel mai bun arbitru, dar daca ai 2 penalty-uri si nu ti le da, ce sa faca echipa? Inseamna ca trebuie sa ia CFR-ul, si gata. O sa jucam in Europa, ei sa ia campionatul si noi terminam pe locul 2-3 si gata.



Kovacs nu e arbitru care sa greseasca asa. Nu ma intereseaza ce spune Ioan Niculae, sa vorbeasca acolo la el. Il trage de tricou (pe Tanase), il pune jos. Eu vorbesc de echipa mea acum. O echipa care nu primeste 2 penalty-uri ce sa faca?

Nu stiu ce indicatii sunt, pentru mine e clar. Daca tie nu iti sunt date 2 penalty-uri iar adversara inscrie dupa un fault in atac, ce mai vrei?! Nu ma mai intereseaza ce a jucat echipa, toti au fost extraordinar! Greselile de arbitraj sunt determinante. Sa le fie rusine! Mizerie de om! Sa se intoarca in casa lui din Ungaria! Isi bate joc de munca unor copii.



Am luat un fundas central la pauza, vedem maine. Sa vedem ce raspuns da conducerea. Nu de la Hagi. Nu l-am luat. E mai bun ca ai nostri, noi nu avem fundasi centrali. Nu numai Balasa a gresit" a spus Gigi Becali la Digi Sport.