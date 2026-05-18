Mesajul lui Dennis Man la final de sezon: „Mulțumesc, Eindhoven!”

Echipa la care evoluează internaționalul român a cucerit campionatul în Țările de Jos încă de la începutul lunii aprilie, cu cinci etape înainte de finalul stagiunii. Atunci, formația a acumulat 71 de puncte, devansând-o pe Feyenoord.

Mesajul lui Dennis Man la final de sezon

La finalul competiției, jucătorul cotat la 13 milioane de euro, potrivit Transfermarkt, a publicat un text de mulțumire pe rețelele de socializare.

„Primul meu sezon la Eindhoven va fi mereu unul special. A fost un an plin de muncă asiduă, sacrificii, momente de neuitat și lecții importante, și sunt recunoscător că am reușit să terminăm sezonul bine, în cel mai bun mod posibil: campioni.

Vreau să mulțumesc clubului, coechipierilor mei, staff-ului și tuturor suporterilor pentru sprijinul incredibil pe parcursul acestei călătorii. Încă din prima zi, m-am simțit binevenit ca o familie, iar energia voastră m-a împins să dau totul în fiecare meci.

Câștigarea primului meu campionat în primul meu sezon aici este ceva ce nu voi uita niciodată. Sunt cu adevărat recunoscător pentru fiecare moment și mândru să fac parte din această echipă uimitoare.

Mulțumesc, Eindhoven, pentru un sezon de neuitat. Aștept cu nerăbdare să creăm împreună și mai multe momente speciale”, a transmis românul pe Instagram.

Man a adunat 35 de meciuri, 11 goluri și șapte pase decisive în acest an competițional.