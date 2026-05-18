GALERIE FOTO Jaqueline Cristian s-a distrat cu numărul 47 WTA pe zgura de la Strasbourg. Rezultat bun pentru a doua româncă în clasament

Marcu Czentye
Jaqueline Cristian, nestrăbătută de nicio emoție în prima partidă jucată pe zgura de la Strasbourg, în 2026.

Jaqueline Cristian (27 de ani, 33 WTA) a mers înainte ca un tren de mare viteză, în runda inaugurală disputată în turneul WTA 500 de la Strasbourg.

Pe zgura din Franța, a doua jucătoare a României a depășit-o pe americanca McCartney Kessler (47 WTA), scor 6-1, 6-1, după doar 77 de minute de joc.

Jaqueline Cristian, premiu de peste 30,000 de euro, la Strasbourg, după un rezultat-fulger

Câte trei break-uri a semnat Jaqueline Cristian în fiecare set și, chiar dacă a ratat patru mingi de meci până să încheie confruntarea, românca va fi mulțumită de rezultatul care îi conferă șansa unei întâlniri cu daneza Clara Tauson, în optimile de finală ale întrecerii.

În plus, Cristian își asigură un premiu în valoare de €32,460 pentru întâia victorie semnată la Strasbourg, în acest an.

Cristian - Tauson, în optimile turneului WTA 500 de la Strasbourg

Tauson este a patra favorită la câștigarea trofeului și ocupă locul 21 în ierarhia mondială. Cristian și Tauson au disputat șase meciuri directe până în prezent, scorul între cele două jucătoare fiind egal, 3-3.

În februarie 2024, Jaqueline Cristian a reușit, la Transylvania Open, să îi administreze Clarei Tauson un set la zero într-o partidă încheiată 6-4, 6-0, în turul secund al turneului de la Cluj-Napoca.

Jaqueline Cristian, 14 victorii în 2026

Cu palmares pozitiv în 2026, Jaqueline Cristian se încălzește la Strasbourg pentru a putea repeta performanța atinsă la Roland Garros, în 2025.

Cristian a atins turul al treilea în competiția de mare șlem de la Paris, în ediția anterioară, pe care a părăsit-o după un 6-2, 7-5 primit din partea Igăi Swiatek.

