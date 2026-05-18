Jaqueline Cristian (27 de ani, 33 WTA) a mers înainte ca un tren de mare viteză, în runda inaugurală disputată în turneul WTA 500 de la Strasbourg.

Pe zgura din Franța, a doua jucătoare a României a depășit-o pe americanca McCartney Kessler (47 WTA), scor 6-1, 6-1, după doar 77 de minute de joc.

Jaqueline Cristian, premiu de peste 30,000 de euro, la Strasbourg, după un rezultat-fulger

Câte trei break-uri a semnat Jaqueline Cristian în fiecare set și, chiar dacă a ratat patru mingi de meci până să încheie confruntarea, românca va fi mulțumită de rezultatul care îi conferă șansa unei întâlniri cu daneza Clara Tauson, în optimile de finală ale întrecerii.

În plus, Cristian își asigură un premiu în valoare de €32,460 pentru întâia victorie semnată la Strasbourg, în acest an.

Cristian - Tauson, în optimile turneului WTA 500 de la Strasbourg

Tauson este a patra favorită la câștigarea trofeului și ocupă locul 21 în ierarhia mondială. Cristian și Tauson au disputat șase meciuri directe până în prezent, scorul între cele două jucătoare fiind egal, 3-3.

În februarie 2024, Jaqueline Cristian a reușit, la Transylvania Open, să îi administreze Clarei Tauson un set la zero într-o partidă încheiată 6-4, 6-0, în turul secund al turneului de la Cluj-Napoca.