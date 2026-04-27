Sportivul român a bifat a patra victorie în circuit, după ce l-a învins clar pe Iuri Fernandes, în gala GLORY 107, disputată la Rotterdam.

Victorie fără emoții pentru „Golden Boy”

Lătescu a controlat lupta din primul până în ultimul moment. A fost mai activ, mai precis și superior la loviturile de picior. Românul și-a impus ritmul și nu i-a oferit nicio șansă adversarului.

Decizia arbitrilor a fost unanimă, după trei runde dominate clar de „Golden Boy”. În plus, un knockdown reușit de Lătescu a cântărit decisiv în stabilirea rezultatului final. VEZI VIDEO