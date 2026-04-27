VIDEO EXCLUSIV Ştefan Lătescu, a patra victorie în Glory! Românul a îmblânzit „Pantera” Iuri Fernandes

Publicitate
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Ștefan Lătescu continuă ascensiunea în kickboxingul mare. 

TAGS:
glory 107iuri fernandesȘtefan LătescuGlory
Din articol

Sportivul român a bifat a patra victorie în circuit, după ce l-a învins clar pe Iuri Fernandes, în gala GLORY 107, disputată la Rotterdam.

Victorie fără emoții pentru „Golden Boy”

Lătescu a controlat lupta din primul până în ultimul moment. A fost mai activ, mai precis și superior la loviturile de picior. Românul și-a impus ritmul și nu i-a oferit nicio șansă adversarului.

Decizia arbitrilor a fost unanimă, după trei runde dominate clar de „Golden Boy”. În plus, un knockdown reușit de Lătescu a cântărit decisiv în stabilirea rezultatului final. VEZI VIDEO

Publicitate

Un pas important spre Grand Prix

Victoria vine într-un meci de tip „Proving Ground”, dedicat calificării pentru viitorul Grand Prix al categoriei light heavyweight. Prin acest succes, Lătescu își întărește serios candidatura pentru turneul din vară.

Gala din Olanda a avut un accent puternic pe această categorie, cu mai multe dueluri decisive pentru selecția finală.

Printre câștigătorii serii s-au numărat și nume precum Cem Caceres, Mohamed Touchassie sau Luis Tavares.

Capul de afiș al serii a adus și o schimbare importantă de ierarhie. Chico Kwasi l-a învins pe Donovan Wisse și a devenit campion mondial la categoria middleweight.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
ARTICOLE PE SUBIECT
ULTIMELE STIRI
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Recomandarile redactiei
Italienii, impresionați de replica lui Chivu, când a fost întrebat de arbitraj și cazul Rocchi
Italienii, impresionați de replica lui Chivu, când a fost întrebat de arbitraj și cazul Rocchi
CSM București, de la chinul banilor, la plăcerea de a juca handbal. Editorial Florin Caramavrov
CSM București, de la chinul banilor, la plăcerea de a juca handbal. Editorial Florin Caramavrov
Sezon încheiat pentru Claudiu Petrila după accidentarea din derby-ul cu Dinamo!
Sezon încheiat pentru Claudiu Petrila după accidentarea din derby-ul cu Dinamo!
Alte subiecte de interes
CITESTE SI
VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
UFC
UFC Fight Night: Adesanya vs Pyfer


00:00
UFC
UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!