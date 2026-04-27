Sportivul român a bifat a patra victorie în circuit, după ce l-a învins clar pe Iuri Fernandes, în gala GLORY 107, disputată la Rotterdam.
Victorie fără emoții pentru „Golden Boy”
Lătescu a controlat lupta din primul până în ultimul moment. A fost mai activ, mai precis și superior la loviturile de picior. Românul și-a impus ritmul și nu i-a oferit nicio șansă adversarului.
Decizia arbitrilor a fost unanimă, după trei runde dominate clar de „Golden Boy”. În plus, un knockdown reușit de Lătescu a cântărit decisiv în stabilirea rezultatului final. VEZI VIDEO
Un pas important spre Grand Prix
Victoria vine într-un meci de tip „Proving Ground”, dedicat calificării pentru viitorul Grand Prix al categoriei light heavyweight. Prin acest succes, Lătescu își întărește serios candidatura pentru turneul din vară.
Gala din Olanda a avut un accent puternic pe această categorie, cu mai multe dueluri decisive pentru selecția finală.
Printre câștigătorii serii s-au numărat și nume precum Cem Caceres, Mohamed Touchassie sau Luis Tavares.
Capul de afiș al serii a adus și o schimbare importantă de ierarhie. Chico Kwasi l-a învins pe Donovan Wisse și a devenit campion mondial la categoria middleweight.