Ultimele trei clasate din Bundesliga au acelaşi număr de puncte înaintea ultimei etape a ligii germane de fotbal, care va stabili cele două echipe retrogradate direct şi formaţia care are şansa barajului pentru evitarea retrogradării.
Luptă teribilă pentru evitarea retrogradării, Union Berlin și Marie-Louise Eta sunt pe un loc confortabil
FC Heidenheim a dispus cu 3-1 de FC Koln, duminică, în etapa a 33-a, în timp ce contracandidatele sale au pierdut în această rundă. Wolfsburg a cedat acasă în faţa campioanei Bayern Munchen cu 0-1, iar St Pauli a fost întrecută de RB Leipzig cu 2-1.
În ultima etapă, St Pauli va primi vizita formaţiei VfL Wolfsburg, iar Heidenheim va juca acasă cu Mainz.
Duminică s-a înregistrat o premieră, Marie-Louise Eta obţinând prima sa victorie în Bundesliga de la numirea sa în funcţia de antrenoare a echipei Union Berlin, 3-1 cu Mainz, în deplasare, și locul 12 din 18 echipe înaintea ultimei runde.
Gazdele sunt antrenate de Urs Fischer, cel care a promovat-o pe Union în Bundesliga în 2020 (premieră), informează Agerpres.
Rezultatele și marcatorii din etapa a 33-a din Bundesliga
Vineri
Borussia Dortmund - Eintracht Frankfurt 3-2
Au marcat: Serhou Guirassy (42), Nico Schlotterbeck (45+1), Samuele Inacio (72), respectiv Can Yilmaz Uzun (2), Burkardt (87).
Sâmbătă
Hoffenheim - Werder Bremen 1-0
A marcat: Bazoumana Toure (26).
FC Augsburg - Borussia Monchengladbach 3-1
Au marcat: M. Gregoritsch (24, 72), Fellhauer (42), respectiv Giovanni Reyna (90+2).
RB Leipzig - St Pauli 2-1
Au marcat: Schlager (45), Wili Orban (54), respectiv Abdoulie Ceesay (86).
VfB Stuttgart - Bayer Leverkusen 3-1
Au marcat: Ermedin Demirovic (5), Mittelstaedt (45+7 - penalty), Deniz Undav (58), respectiv Aleix Garcia (1).
Wolfsburg - Bayern Munchen 0-1
A marcat: Olise (56).
Duminică
Hamburger SV - Freiburg 3-1
Au marcat: Jatta (14), Luka Vuskovic (64), Fabio Balde (67), respectiv Matanovic (16, 87).
FC Koln - Heidenheim 1-3
Au marcat: Buelter (10), repsectiv Schoeppner (8, 72), Arijon Ibrahimovic (28).
Mainz - Union Berlin 1-3
Au marcat: Sheraldo Becker (48), respectiv Andrej Ilic (38), Oliver Burke (88), Juranovic (90+1).