Ultimele trei clasate din Bundesliga au acelaşi număr de puncte înaintea ultimei etape a ligii germane de fotbal, care va stabili cele două echipe retrogradate direct şi formaţia care are şansa barajului pentru evitarea retrogradării.

Luptă teribilă pentru evitarea retrogradării, Union Berlin și Marie-Louise Eta sunt pe un loc confortabil

FC Heidenheim a dispus cu 3-1 de FC Koln, duminică, în etapa a 33-a, în timp ce contracandidatele sale au pierdut în această rundă. Wolfsburg a cedat acasă în faţa campioanei Bayern Munchen cu 0-1, iar St Pauli a fost întrecută de RB Leipzig cu 2-1.

În ultima etapă, St Pauli va primi vizita formaţiei VfL Wolfsburg, iar Heidenheim va juca acasă cu Mainz.

Duminică s-a înregistrat o premieră, Marie-Louise Eta obţinând prima sa victorie în Bundesliga de la numirea sa în funcţia de antrenoare a echipei Union Berlin, 3-1 cu Mainz, în deplasare, și locul 12 din 18 echipe înaintea ultimei runde.

Gazdele sunt antrenate de Urs Fischer, cel care a promovat-o pe Union în Bundesliga în 2020 (premieră), informează Agerpres.

Rezultatele și marcatorii din etapa a 33-a din Bundesliga

Vineri

Borussia Dortmund - Eintracht Frankfurt 3-2

Au marcat: Serhou Guirassy (42), Nico Schlotterbeck (45+1), Samuele Inacio (72), respectiv Can Yilmaz Uzun (2), Burkardt (87).

Sâmbătă

Hoffenheim - Werder Bremen 1-0

A marcat: Bazoumana Toure (26).

FC Augsburg - Borussia Monchengladbach 3-1

Au marcat: M. Gregoritsch (24, 72), Fellhauer (42), respectiv Giovanni Reyna (90+2).

RB Leipzig - St Pauli 2-1

Au marcat: Schlager (45), Wili Orban (54), respectiv Abdoulie Ceesay (86).

VfB Stuttgart - Bayer Leverkusen 3-1

Au marcat: Ermedin Demirovic (5), Mittelstaedt (45+7 - penalty), Deniz Undav (58), respectiv Aleix Garcia (1).

Wolfsburg - Bayern Munchen 0-1

A marcat: Olise (56).

Duminică

Hamburger SV - Freiburg 3-1

Au marcat: Jatta (14), Luka Vuskovic (64), Fabio Balde (67), respectiv Matanovic (16, 87).

FC Koln - Heidenheim 1-3

Au marcat: Buelter (10), repsectiv Schoeppner (8, 72), Arijon Ibrahimovic (28).

Mainz - Union Berlin 1-3

Au marcat: Sheraldo Becker (48), respectiv Andrej Ilic (38), Oliver Burke (88), Juranovic (90+1).

Clasamentul din Bundesliga