În primele 6 etape din play-off, Rapid a înregistrat patru eșecuri, o remiză și o singură victorie. Ultima înfrângere a giuleștenilor a venit în derby-ul cu Dinamo (1-3).

Gostel Gâlcă, despre viitorul său: "Nu știu dacă prind și următorul meci. Întreabă conducerea"

"O rușine și o umilință", a concluzionat Gâlcă, imediat după ce Rapid a fost învinsă clar de Dinamo. La conferința de presă, antrenorul a fost întrebat dacă crede că va mai prinde în funcție și următorul meci al echipei sale, care ar fi cel cu numărul 100 pentru el în Superliga.

"Nu știu, întreabă conducerea. Eu v-am spus: dacă e ceva, că tot am văzut că apare, o să știți dumneavoastră înainte", a răspuns Gâlcă.

Rapid se află momentan pe locul 5, cu 32 de puncte. Giuleștenii trebuie să claseze măcar pe poziția a patra pentru a spera la disputarea barajului de Conference League.

"Lupta nu e încă pierdută. E un moment greu, trebuie să arătăm altfel. E mult mai greu cu fiecare meci care trece. Eu mă uit la munca depusă de staff-ul meu și de jucători. Tot ei au stat mult timp pe primele 3 locuri.

Am contract până la vară. Dacă mă clasez pe un loc de cupă europeană, atunci se prelungește. Dacă nu, vom vedea, acolo numai depinde de mine, depinde și de club. Depinde ce își doresc ei și cum își doresc", a mai spus Gâlcă.