de Cristi PINTEA

Ștefan Lătescu a avut parte de un 2023 de vis. ”Golden Boy”, așa cum este poreclit, a câștigat toate cele cinci lupte pe care le-a avut anul trecut la categoria semigrea. Două dintre acestea au fost în Glory, iar ultima cea mai spectaculoasă, când l-a făcut KO pe marocanul Ibrahim El Bouni.

Mihai Constantin, fostul antrenor al lui Cătălin Moroșanu, este cel care se ocupă la Scorpions Iași de pregătirea lui Ștefan Lătescu, iar de curând cei doi au fost invitați la sala unuia dintre cei mai buni sportivi din lume, Rico Verhoeven, unul din idolii săi.

„Un vis devenit realitate și mă bucur că am șansa de a mă antrena și de a învăța de la Rico Verhoeven, un campion neînvins de peste 10 ani. Un sentiment de bucurie, nu știu dacă aș putea să descriu în cuvinte, o onoare pentru mine față de el, de antrenorul lui, că au ales să vin eu aici”, spune luptătorul într-un interviu pentru PRO TV și sport.ro.

Fanii sportului de contact au confirmat ceea ce Rico a văzut la Ștefan Lătescu: talent și mult potențial. ”Golden Boy” a fost ales debutantul anului de fanii promoției Glory, un lucru care nu face decât să confirme ascensiunea sportivului român, devenit pretendent la titlul mondial.

„Este un vis devenit realitate pentru mine. Am conturat acest vis încă de când am început acest sport. Îmi doream să ajung să lupt în promoția Glory. Sunt onorat să am parte de toată susținerea lor.

"Le simt energia și mă motivează să fiu în fiecare zi cea mai bună versiune a mea. Le mulțumesc și mă inclin! Promit că nu îi voi dezamăgi! Mulțumesc atât conaționalilor, cât și celor din străinătate. Eu de mic am visat să ajung să fiu cel mai bun din lume. Îmi doresc să fiu primul român care caștigă centura mondială Glory. Vreau să rămân în istorie!”.

