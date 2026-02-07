Ștefan Lătescu l-a învins pe Enrico Pellegrino după un meci de foc în Glory! Lupta a fost în direct pe Pro Arena & VOYO

Ștefan Lătescu l-a învins pe Enrico Pellegrino prin decizia unanimă a arbitrilor. Ieșeanul de 24 de ani a ajuns la 18 victorii în palmares, la care s-au adăugat și șase înfrângeri.

”Băiatul de aur a revenit!”, a țipat Ștefan Lătescu după ce a aflat decizia arbitrilor.

Sportivul a spus, ulterior, că 2025 a fost un an extrem de dificil pentru el.

”Anul trecut a fost greu pentru mine. Am trecut prin multe. Dar, Dumnezeu mi-a dat și ceva frumos. Pe fetița mea. Nu am fost de ziua ei acasă, dar tati să știi că luptă zi de zi pentru tine”, a fost mesajul sportivului imediat după meci.

Lătescu a făcut un meci bun contra italianului Pellegrino, pe care l-a pus jos în prima repriză, când a încercat să-l facă knockout.

Arbitrul l-a numărat pe Pellegrino, care s-a ridicat, iar meciul a continuat.

”Școala veche Lătescu aruncă bombe!”, a scris Glory Kickboxing pe rețelele social media după seria de croșee a sportivului român.