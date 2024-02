Benny era rezervă pentru gala din Olanda.

Accidentarea unui luptător i-a oferit șansa lui Benny Adegbuyi să lupte in Glory. Pe 9 martie, la Pro Arena și VOYO, românul se va bate cu un marocan cu 16 ani mai tânăr decât el.

Ca să pună mâna pe centura mondială și marele premiu de 500.000 de euro, Benny trebuie să-l bată si pe marele Rico Verhoeven. Benny și Rico, favoritul galei, se antrenează împreună.

"Nu suntem prima dată când am fost puși în fața faptului împlinit. După trei ani revenim iar la un posibil Benny vs Rico. Recent zicea Rico, făcea o glumă la antrenament "am crezut că gala e altundeva, dar uite că e aici cu mine în sală'", a povestit Benny, pentru Pro TV și Sport.ro.

Benny Adegbuyi: "Am prieteni care vin din Anglia"

Gala se va desfășura pe stadionul lui Vitesse Arnhem, echipa la care e împrumutat Adrian Mazilu.

"M-au sunat 3-4 persoane să mă întrebe de unde pot să își ia bilete, sunt prieteni care vin din Anglia, am prieteni care vin din alte orașe din Germania", a mai declarat Benny, pentru Pro TV și Sport.ro.

SFERTURI DE FINALĂ

Levi Rigters (15-1, 7 KO) vs. Uku Jürjendal (20-8, 16 KO)



Tariq ‘Cookie’ Osaro (25-3-1, 13 KO) vs. Bahram Rajabzadeh (65-1, 58 KO)



Nabil Khachab (25-18, 13 KO) vs. Benjamin Adegbuyi (35-7, 20 KO)



Rico Verhoeven (61-10, 20 KO) vs. Sofian Laïdouni (35-2-1, 17 KO)