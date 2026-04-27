Fostul portar Robinson Zapata, ajuns la 47 de ani, nu doar că a rămas în fenomen, dar a început deja să strângă trofee și din postura de antrenor.
Ajuns în România în 2007, Zapata a apărat pentru FCSB până în 2011. După plecarea din Ghencea, a mai trecut pe la Galatasaray și mai multe echipe din Columbia, până la retragerea definitivă, în 2021.
Îl recunoști? Așa arată Robinson Zapata astăzi
Nu a stat departe de fotbal. A început imediat munca de antrenor și a crescut pas cu pas în cadrul clubului Independiente Santa Fe, unde astăzi este antrenor cu portarii la prima echipă.
Deși au trecut anii, Zapata arată în continuare într-o formă excelentă. Singura diferență vizibilă este părul grizonat, după cum puteți vedea în galeria foto de mai sus.
2026 i-a adus și prima mare satisfacție pe bancă. Santa Fe a câștigat Superliga Columbiei, după o dublă clară cu Junior Barranquilla (4-1 la general).