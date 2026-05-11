FC Petrocub Hîncești a cucerit pentru a doua oară titlul de campioană a Moldovei la fotbal. Cu o etapă înainte de finalul campionatului, datorită victoriei cu CSF Bălți (3-0), hînceștenii au acumulat 39 de puncte, asigurându-și primul loc în clasamentul Ligii 7777, anunță Federația Moldovenească de Fotbal pe site-ul oficial.
VIDEO Trei foști jucători de la Oțelul Galați au devenit campioni în Moldova!
Astfel, "Leii" din Hîncești vor reprezenta Moldova în primul tur preliminar al Ligii Campionilor.
În lotul campioanei se află și trei fotbaliști care au evoluat în România: mijlocașii Dumitru Demian (ex-Oțelul Galați), Maxim Cojocaru (ex-Chindia Târgoviște, Oțelul Galați) și Victor Bogaciuc (ex-Chindia Târgoviște, Oțelul Galați).
Toți trei sunt internaționali moldoveni.
Lotul lui Petrocub Hîncești, campioana Moldovei în sezonul 2025-2026, cu un singur stranier
Portari:
Victor Dodon, Silviu Șmalenea
Fundași:
Vlad Pascari, Cătălin Cucoș, Victor Buruiană, Sergiu Platica, Ion Borș, Ion Jardan
Mijlocași:
Dumitru Demian, Bogdan Musteață, Maxim Cojocaru, Ovidiu David, Jessie Djou Guera (Camerun), Daniel Țugulea, Victor Bogaciuc, Pavel Nazari
Atacanți:
Vladimir Ambros, Petru Popescu, Nicolae Rotaru, Mihail Lupan, Mihail Sava, Dan Pușcaș
Antrenor:
Shota Makharadze (Georgia)
Info: FMF
