FC Petrocub Hîncești a cucerit pentru a doua oară titlul de campioană a Moldovei la fotbal. Cu o etapă înainte de finalul campionatului, datorită victoriei cu CSF Bălți (3-0), hînceștenii au acumulat 39 de puncte, asigurându-și primul loc în clasamentul Ligii 7777, anunță Federația Moldovenească de Fotbal pe site-ul oficial.