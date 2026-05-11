Trei foști jucători de la Oțelul Galați au devenit campioni în Moldova! Fotbal extern
Am aflat campioana de peste Prut cu o etapă înainte de finalul competiției.

Petrocub HincestiDumitru DemianMaxim CojocaruVictor BogaciucOtelul Galati
FC Petrocub Hîncești a cucerit pentru a doua oară titlul de campioană a Moldovei la fotbal. Cu o etapă înainte de finalul campionatului, datorită victoriei cu CSF Bălți (3-0), hînceștenii au acumulat 39 de puncte, asigurându-și primul loc în clasamentul Ligii 7777, anunță Federația Moldovenească de Fotbal pe site-ul oficial. 

Astfel, "Leii" din Hîncești vor reprezenta Moldova în primul tur preliminar al Ligii Campionilor.

În lotul campioanei se află și trei fotbaliști care au evoluat în România: mijlocașii Dumitru Demian (ex-Oțelul Galați), Maxim Cojocaru (ex-Chindia Târgoviște, Oțelul Galați) și Victor Bogaciuc (ex-Chindia Târgoviște, Oțelul Galați).

Toți trei sunt internaționali moldoveni.

Lotul lui Petrocub Hîncești, campioana Moldovei în sezonul 2025-2026, cu un singur stranier

Portari: 

Victor Dodon, Silviu Șmalenea

Fundași: 

Vlad Pascari, Cătălin Cucoș, Victor Buruiană, Sergiu Platica, Ion Borș, Ion Jardan

Mijlocași: 

Dumitru Demian, Bogdan Musteață, Maxim Cojocaru, Ovidiu David, Jessie Djou Guera (Camerun), Daniel Țugulea, Victor Bogaciuc, Pavel Nazari

Atacanți: 

Vladimir Ambros, Petru Popescu, Nicolae Rotaru, Mihail Lupan, Mihail Sava, Dan Pușcaș

Antrenor: 

Shota Makharadze (Georgia)

Info: FMF

