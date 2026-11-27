Eric Crumble, un nume care a intrat în istoria boxului din motive negative

Eric Crumble (59 de ani), un american din Milwaukee (Wisconsin), poate candida cu succes la titlul de cel mai slab boxer din istoria boxului profesionist. Acesta a urcat în ring de 32 de ori, între 1990 și 2003. De 31 de ori fiind învins prin KO (12 KO și 19 TKO), iar o dată partida a fost încheiată cu NC (no contest - adversarul a fost ulterior depistat pozitiv la controlul antidoping, după ce îl învinsese / meciul se șterge din palmares). De asemenea, Crumble nu a reușit niciodată să rămână în ring mai mult de două runde, deși majoritatea luptelor au fost împotriva unor boxeri aflați la început de carieră, care încercau să-și construiască un palmares.

Acesta a fost atât de slab încât nu a primit nici măcar un nume de ring, fiind numit în glumă "The worst boxer ever" și "Roy Jones Chin" ("Bărbia lui Roy Jones" / după fostul campion mondial american, considerat ca fiind foarte agil, dar având probleme mari la loviturile puternice în bărbie). Cei mai cunoscuți adversari în fața cărora s-a înclinat sunt Angel "El Diablo" Manfredy și Antwun "Kid Dynamite" Echols. Multe dintre meciurile sale s-au disputat în locații precum baruri, casinouri, săli și hoteluri de plan secund, precum Banana Joe's (Chicago), 8 Second Saloon (Indianapolis), Rialto Square Theatre (Joliet), Lady Luck Casino (Davenport), Coyote's (Lawrence) sau Veteran's Coliseum (Cedar Rapids).

E departe însă de recordurile lui Laight, Strickland și Buckley

Nu e însă boxerul cu cele mai multe înfrângeri din istoria boxului. Pe primele locuri în acest clasament de ocolit se află Kristian Laight (Marea Britanie / interval activ 2003–2018 / 300 meciuri - 12 victorii, 279 înfrângeri, 9 egaluri), Reggie Strickland (SUA / interval activ 1987-2005 / 363 meciuri - 66 victorii, 276 înfrângeri, 17 remize) și Peter Buckley (Marea Britanie / interval activ 1989 - 2008 / 300 meciuri - 32 victorii, 256 înfrângeri, 12 remize).

Cei trei sunt considerați exemplificatori pentru miile de pugiliști din categoria journeyman, în care intră boxeri cu unele calități, dar care nu pot face saltul către meciuri cu miză sau lupte pentru centuri, din diverse motive. Aceștia realizează, după aproximativ 10 ani de carieră, că nu vor avea șansa să lupte pentru titluri importante, așa că se axează pe strângerea de bani prin disputarea unui număr însemnat de meciuri, mai ales împotriva unor tineri talentați, pe care agenții vor să-i testeze pentru o ascensiune viitoare.

Până în 1990, mulți nici nu se mai antrenau constant, pentru că luptau de două - trei ori pe săptămână. În ultima perioadă, unii se bat de doar câteva ori pe an, dar sunt angajați săptămânal ca să fie sparring partner în meciuri de antrenament, mai ales dacă posedă calități asemănătoare cu ale unui adversar mai celebru.