Meciul decisiv din Croația a început cu un avantaj al sportivei britanice, care și-a adjudecat prima repriză pe foile tuturor celor cinci arbitri, cu 10-9. Sportiva tricoloră a revenit în rundele a doua și a treia, pe care le-a câștigat în opinia a patru judecători, obținând victoria finală cu patru decizii de 29-28 și una de 27-30.
La scurt timp după finalul confruntării, reprezentanții Federației Române de Box au transmis un mesaj de felicitare pe rețelele de socializare: „Andra aduce aurul european acasă! Felicitări din tot sufletul, Andra! Ai demonstrat ambiție, curaj, muncă și valoare! Felicitări maxime și întregului staff pentru profesionalism, implicare și susținere!”.
A patra medalie europeană din carieră
Succesul de la Porec reprezintă o nouă clasare pe podiumul continental pentru pugilista română. În palmaresul acesteia se mai regăsesc o medalie de argint la Campionatele Europene de juniori din 2021, aurul la Europenele de tineret din 2022 și argintul obținut la ediția din 2025 a Europenelor Under-23.
România a participat la actuala ediție a competiției din Croația cu un lot format din nouă sportivi. În întrecerea feminină, alături de Crinuța Andra Sebe (categoria 65 kg), delegația tricoloră le-a mai inclus pe Mihaela Bădescu (categoria 51 kg) și pe Amalia Niță (categoria 70 kg).
În competiția masculină, țara noastră a fost reprezentată de șase pugiliști: Vasile Scalco (categoria 60 kg), Arun Nicu Tudoroiu (categoria 65 kg), Ștefan Stavri (categoria 70 kg), Alexandru Marian Buleu (categoria 75 kg), Alexandru Zaharia (categoria 80 kg) și Florin Ioniță (categoria +90 kg).