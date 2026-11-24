Meciul decisiv din Croația a început cu un avantaj al sportivei britanice, care și-a adjudecat prima repriză pe foile tuturor celor cinci arbitri, cu 10-9. Sportiva tricoloră a revenit în rundele a doua și a treia, pe care le-a câștigat în opinia a patru judecători, obținând victoria finală cu patru decizii de 29-28 și una de 27-30.

La scurt timp după finalul confruntării, reprezentanții Federației Române de Box au transmis un mesaj de felicitare pe rețelele de socializare: „Andra aduce aurul european acasă! Felicitări din tot sufletul, Andra! Ai demonstrat ambiție, curaj, muncă și valoare! Felicitări maxime și întregului staff pentru profesionalism, implicare și susținere!”.