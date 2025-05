Naoya Inoue a reușit să-și păstreze statutul de favorit și să-l învingă pe Ramon Cardenas, deși victoria a venit cu mari emoții.



Inoue a fost pus la podea în runda a doua

Americanul a reușit să-l trimită pe japonez la podea, pentru doar a doua oară în cariera lui Inoue, în runda a doua, dar "Monster" și-a revenit treptat și a reușit să câștige prin KO în runda a opta.

Asiaticul a devenit campion mondial necontestat în decembrie 2023 și a reușit să-și păstreze centurile IBF, WBC și WBO (plus lineal bantamweight champion) la categoria cocoș (până în 53.525 kg), deși s-a luptat cu Marlon Tapales (Filipine), Luis Nery (Mexic), TJ Doheny (Irlanda), Ye Joon Kim (Coreea de Sud) și Ramon Cardenas (SUA). El a ajuns la un palmares 30 de meciuri (27 de victorii prin KO) - 0 înfrângeri.



Inoue a avut rezultate modeste la amatori, dar cariera sa a explodat la profesioniști

Naoya Inoue (32 de ani) este singurul boxer din istorie, alături de Terence Crowford și Oleksandr Usyk, care a deținut toate titlurile mondiale la două categorii de greutate, în "Era celor patru centuri". Este supranumit "Monster", datorită forței pumnilor săi, având un procentaj de 90% victorii prin KO.



În iunie 2022, a devenit primul boxer japonez care a atins numărul 1 mondial în clasamentul The Ring, iar de-a lungul carierei a câștigat distincțiile Fighter of the Year, în anchetele Boxer Writers Association of America, The Ring, FanSided, Yahoo Sports și ESPN. Acesta are 75 de victorii (48 prin KO) și 6 înfrângeri la amatori, dar singura medalie câștigată este un bronz la Asian Youth Championships (2010 / Teheran).



A trecut la profesioniști în 2012, fiind antrenat de tatăl său Shingo Inoue, în timp ce fratele său, Takuma Inoue (29 de ani), și vărul său, Koki Inoue (32 de ani), sunt boxeri profesioniști. A câștigat zeci de trofee și este foarte apreciat în Japonia, fiind protagonistul unor programe de televiziune (VS Arashi, 70th NHK Kohaku Uta Gassen, The Fight Life - Naoya Inoue: The Perfect Fighter).

