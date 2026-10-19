Presa rusă a anunțat decesul fostului boxer Denis Boytsov, la vârsta de 40 de ani, din cauza unui cheag de sânge mișcat în organism. Acesta se afla imobilizat la pat în domiciul său, fiind îngrijit de soția sa, după o suferință de mai bine de un deceniu. Înmormântarea va avea loc în orașul Oriol, regiunea Orlov.

A fost considerat al doilea supergreu al lumii, după Tyson Fury

Denis Boytsov a fost campion mondial de juniori la categoria supergrea, în 2004, la competiția găzduită de Coreea de Sud (Jeju City). Anterior, el se impusese de două ori la cadeți (2001, Baku, categoria mijlocie / 2002, Kecskemet, categoria grea). Acesta are o poveste demnă de un film de la Hollywood. În 2004, s-a stabilit în Germania, unde a devenit boxer profesionist, forța pumnului său fiind considerată una dintre cele mai letale din lume, comparabilă cu cea a lui Mike Tyson.

În 2012, era considerat al doilea supergreu al lumii, după Tyson Fury, cu care trebuia să se lupte. A strâns 37 de meciuri (36 de victorii, 27 prin KO, 1 înfrângere), cu victorii contra unor sportivi ca Ondrej Pala, Vinny Maddalone, Israel Garcia, Taras Bidenko și George Arias, cu o singură înfrângere în carieră (Alex Leapai / decizie unanimă / noiembrie 2013 / Bamberg, Germania / WBO Asia Pacific, categoria supergrea).

A fost găsit bătut pe șinele metroului din Berlin

Cariera sa sportivă s-a încheiat în mai 2015. Atunci, boxerul a fost găsit zăcând într-o baltă de sânge într-un tunel al metroului din Berlin, cu răni grave în zona capului și a fost pus în comă indusă pentru mai multe luni. Ramzan Kadyrov, dictatorul din Cecenia, a plătit facturile medicale, după ce conturile sale bancare au fost blocate.

A mai trăit 11 ani, dar a rămas cu sechele iremediabile, având dificultăți de vorbire și de mișcare. Deși familia sa a explicat că atacul ar fi avut legătură cu activitatea sa sportivă, incidentul a deschis un adevărat dosar de conspirații.

Printre cele mai răspândite se numără un posbil atac al mafiei ruse pentru că nu ar fi dorit să cedeze un meci pentru pariuri, o reglare de conturi între bande rivale ale Bratva (crima organizată rusă) sau o acțiune de contraspionaj a unei agenții de informații nespecificate în legătură cu o rețea de "ilegali" ("agenți adormiți" din subordinea GRU) ai statului rus, fără să se specifice dacă sportivul era spion sau victimă, în acest caz. Niciuna dintre variante nu a putut fi dovedită și a rămas un mister de ce pugilistul a fost lăsat să moară pe șine în Berlin.

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