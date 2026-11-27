Florin Prunea și Alessandro Caparco au fost invitați la emisiunea „Testul Poligraf”, de pe canalul de YouTube al lui Selly. În timpul provocării, italianul l-a întrebat direct pe fostul component al „Generației de Aur” dacă se consideră cel mai bun goalkeeper din istoria României.

Florin Prunea: „Și Stelea a fost mai bun decât mine!”

Răspunsul lui Prunea a fost „NU” categoric. Acesta i-a amintit pe Bogdan Stelea și Helmut Duckadam, despre care a spus că au avut calități peste nivelul său.

„(n.r - Ai fost cel mai bun portar din istoria României?) Nu! Au fost alții mai buni decât mine. Și Stelea a fost mai bun decât mine! Băi, Helmut, ce a făcut el în seara aia... Și el are un singur meci la echipa națională, mă! Cum e posibil așa ceva? Ce portari erau pe vremea aia. Îți dai seama? Bine, el a avut și ghinionul să se accidenteze la 27 de ani”, a spus Florin Prunea.

Fostul goalkeeper a strâns 40 de selecții pentru naționala României și a participat la două Campionate Mondiale, în 1994 și 1998, precum și la două Campionate Europene, în 1996 și 2000. La nivel de club, a evoluat pentru Dinamo, „U” Cluj, Universitatea Craiova, Erzurumspor, Astra Giurgiu, Lovech, FCM Bacău, Xanthi și Progresul București.