Victoria nu a fost deloc vreo surpriză, iar pagina oficială CS Dinamo București a explicat de ce:

Boxerul dinamovist Florin Ioniță a câștigat încă un titlu de campion național la categorie grea.

”BOX. Florin Ioniță - neînvins de șase ani în România!

Boxerul dinamovist Florin Ioniță a câștigat un nou titlu național. ”Greul” nostru s-a impus în forță la Campionatul Național de seniori U23 desfășurat la Constanța, în cadrul categoriei +90 kg.

Florin Ioniță este neînvins în România de șase ani. El este antrenat la club de Napoleon Gheorghe, Adrian Ciobanu și Cezar Juratoni”.

Pugilistul lui Dinamo are în palmares inclusiv un titlu de campion european de tineret, în 2023 la Erevan.

Dmitry Bivol, campionul mondial absolut cu origini românești, îşi va apăra titlurile mondiale la semigrea în Rusia

Boxerul rus Dmitry Bivol (35 de ani), campion mondial la categoria semigrea, îşi va apăra titlurile mondiale împotriva britanicului Callum Smith la Ekaterinburg (Rusia), în data de 12 decembrie, a anunţat compania de promovare Matchroom Boxing, conform Reuters.

Bivol, 35 de ani, deţine centurile mondiale WBA, WBO şi IBF, şi va urca în ring contra lui Smith, 36 de ani, campion interimar WBO şi challenger obligatoriu al acestei organizaţii.

Rusul, campionul absolut al categoriei semigrea, s-a născut în 1990 în Kirghizstan și deține și cetățenia kirghiză.

Tatăl său este moldovean, etnic român din Republica Moldova, în timp ce mama sa este coreeană născută în Kazahstan!