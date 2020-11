Mike Tyson l-a muscat de ureche pe Roy Jones chiar inaintea partidei! :) Ultima aroganta a boxerului inaintea marii lupte

Duminica de la ora 4:00, in DIRECT la PRO TV, se bate Tyson contra lui Roy Jones Junior.

Legendele boxului Mike Tyson (54 de ani) si Roy Jones Jr. (51 de ani) se vor lupta intr-un meci demonstrativ cu un set de reguli unice. Cei doi nu vor purta casti de protectie, dar vor avea niste manusi mult mai mari fata de cele obisnuite din box. In cazul in care unul dintre boxeri este taiat, lupta se termina.

"Daca vine sa muste, ne vom musca reciproc. Orice s-ar intampla, se va intampla, asta este. El e Mike Tyson, unul dintre cei mai puternici si explozivi oameni care au ajuns vreodata intr-un ring de box. In orice caz, am facut o greseala cand am intrat cu el. Este un tip mai mare, mai exploziv", a declarat Roy Jones Jr. pentru Sky Sport.

Intr-un videoclip intitulat "Ziua Recunostintei cu Tysonii", legenda boxului ia cina alaturi de copiii sai. In timp ce asteptau celebra friptura de curcan, Tyson este surprins taind urechea unui tort cu capul lui Roy Jones.

Inainte de a-si servi copiii, el spune "Ei bine, mie imi plac urechile. Mmmm, foarte bune, au un gust mai bun ca cele ale lui Evander!".

Tyson a facut trimitere la celebrul moment, care a avut loc in partida contra lui Evaner Holyfield din 1997.