INCREDIBIL! Vor sa se bata in INIMA lui Putin! Unde ar putea avea loc revansa dintre Tyson si Roy Jones

Mike Tyson a revenit in ring dupa o absenta de 15 ani, intr-un meci cu Roy Jones Jr.

Meciul anului s-a incheiat cu o remiza, iar acest lucru i-a determinat pe cei doi sportivi sa se gandeasca la o revansa. Mike Tyson a spus ca este multumit cu remiza, dar ca ar fi dispus sa paseasca din nou in ring impotriva lui Roy Jones Jr.

De cealalta parte, adversarul sau nu a fost atat de incantat de idee, declarand ca are nevoie de timp inainte de a promite ceva, desi a lasat sa se inteleaga ca nu este multumit de remiza, dorindu-si un altfel de rezultat.

Potrivit jurnalistilor de la The Sun, revansa ar putea sa aiba loc la Moscova. Jones Jr. are cetatenie rusa, fiind un fan al istoriei si al poporului rus, motiv pentru care, inca dinainte de rezultatul din aceasta dimineata, mass-media specula posibilitatea organizarii unei noi partide in Rusia.

Zvonurile au fost intarite si de managerul lui Roy Jones Jr., Zolt Barna. "S-ar putea intampla asta. Orice se poate intampla. Ar fi dragut. Asta ar fi o idee, sa vezi o revansa aici, in Piata Rosie. Roy iubeste aceasta tara, iubeste Rusia, istoria rusilor, poporul rus, are un respect extraordinar pentru cultura si, de asemenea, pentru sportivii si boxerii rusi.

Pentru el este foarte important sa reprezinte si Rusia. Este si cetatean rus, are o scoala de box deschisa aici. Isi imparte timpul intre SUA si Rusia, iar in cele din urma ar vrea sa se mute aici", a declarat Barna.