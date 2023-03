Numele lui Roy Jones Jr este mereu amintit când se discută despre cel mai bun boxer al tuturor timpurilor.

Campion mondial în patru categorii diferite, Joy a fost inițiat în box de tatăl său, considerat de mulți ca fiind unul dintre cei mai bun antrenori din istorie.

Cu toate acestea Roy Jones Jr spune că stilul său cu totul particular a fost învățat de la un cocoș!

Povestea lui Roy Jones Jr, campionul din box antrenat de un cocoș

“Când eram mic, am crescut la țară, iar tatăl meu avea multe păsări. Avea și cocoși de luptă. Oamenii nu înțeleg că de fapt cocoșii se luptă natural, pentru dominanță și teritoriu.

Când eram mic, încercam să înțeleg de ce este un anumit cocoș cel mai bun dintre toți. I-am urmărit cu atenție mișcările, cum își păcălea adversarul și cum ataca decisiv.

I-am urmărit și atitudinea atunci când mergea printre alți cocoși și am început să îl imit în ring.

Mi-am dat seama că trebuie să fiu tot timpul la intesitate maximă, iar fentele care pregătesc atacul trebuie să fie reale, pentru ca adversarul să nu știe când atac. Așa s-a născut croșeul meu de stânga.

Cocoșul acela a fost antrenorul meu, m-a învățat să am incredere absoluta in mine sa sa fiu domninant. M-a învățat să lupt până la capăt, pentru toți cocoșii lupt până la capăt", a povestit recent Roy Jones Jr.

Cocosul in cauza este amintit adesea de Roy in interviuri si are si un loc important in melodiile hip-hop lansate de boxer.