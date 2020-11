Tyson si Roy Jones s-au cantarit si sunt gata de lupta! Mike e mai slab ca in meciul din 1986 cu Berbick! Meciul este duminica de la ora 04:00 pe PRO TV!

Legendele boxului Mike Tyson (54 de ani) si Roy Jones Jr. (51 de ani) se vor lupta intr-un meci demonstrativ cu un set de reguli unice. Cei doi nu vor purta casti de protectie, dar vor avea niste manusi mult mai mari fata de cele obisnuite din box. In cazul in care unul dintre boxeri este taiat, lupta se termina.

Cei doi s-au cantarit vineri seara, iar Tyson are cu 4,7 kg mai mult decat adversarul sau. Roy Jones cantareste 95,2 kg, iar Mike 99,9 kg. Asta inseamna ca Tyson este mai usor decat era in lupta pentru titlul de la grea impotriva lui Trevor Berbick.

Fostul campion mondial, Roy Jones, este abia peste limita de greutate, dar asta nu ne mira avand in vedere ca el si-a inceput cariera la categoria mijlocie.

Dupa cantarul oficial, cel mai tanar campion la categoria grea a facut declaratii de lupta impotriva lui Jones, asta dupa ce in urma cu cateva zile, Tyson s-a filmat mancand un tort de ciocolata in forma capului adversarului sau.

"Daca voi alerga, o voi face mereu inspre el. Ii vor arunca pumni si voi face tot ce tine de mine", a spus Tyson.

Mike Tyson and Roy Jones Jr. weigh in and come face-to-face before their fight tomorrow.

(via @BTSportBoxing)pic.twitter.com/SeK5ZEj0YM