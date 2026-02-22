VIDEO Liviu Antal, gol la primul meci din sezon! Înfrângere dramatică pentru echipa sa

Liviu Antal, gol la primul meci din sezon! Înfrângere dramatică pentru echipa sa Stranieri Liviu Antal / Foto: Zalgiris (Facebook).
Emanoil Ursache
Liviu Antal (36 de ani) a marcat în prima etapă din campionatul Lituaniei, însă echipa sa, Zalgiris, a pierdut dramatic. 

liviu antal Lituania stranieri zalgiris
Liviu Antal a început cu gol noul sezon din campionatul Lituaniei. Antal a deschis scorul în partida Zalgiris - Dziugas Telsiai, scor 2-3, din runda inaugurală. 

Start de sezon cu gol pentru Liviu Antal în Lituania

Antal a punctat în minutul 24 dintr-un penalty pe care tot el l-a obținut. Golgheterul Ligii 1 din sezonul 2013-2014 (15 goluri pentru defuncta FC Vaslui) a fost faultat de portarul advers, de care ar fi trecut altfel în situație unu contra unu și, în mod normal, ar fi înscris fără probleme. 

Execuția lui Liviu Antal de la punctul cu var a fost una fără emoții. Nu a fost imparabilă, dar l-a trimis pe portarul lui Dziugas Telsiai în direcție opusă. 

De atunci însă desfășurarea de forțe s-a întors ușor, ușor în defavoarea echipei românului. Dziugas Telsiai a egalat în minutul 40. Zalgiris a revenit în avantaj, în 79', însă finalul a fost unul de coșmar pentru echipa lui Liviu Antal. A încasat două goluri în minutele 89 și 90+4 și a trebuit să se recunoască înfrântă. 

Liviu Antal a jucat până în minutul 79. Grigore Turda (28 de ani), fost fundaș central la FC Argeș și actual coechipier al lui Antal, a fost integralist. Turda a încasat un cartonaș galben în minutul 63. 

Continuă legenda lui Liviu Antal la Zalgiris

Liviu Antal este cel mai bun marcator din istoria lui Zalgiris. În 187 de partide oficiale a punctat de 104 ori și a oferit 26 de pase decisive. 

Antal și-a trecut în CV alături de Zalgiris și două campionate (2020 și 2024), Cupa (2018) și Supercupa Lituaniei (2020).  

