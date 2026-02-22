Liviu Antal a început cu gol noul sezon din campionatul Lituaniei. Antal a deschis scorul în partida Zalgiris - Dziugas Telsiai, scor 2-3, din runda inaugurală.

Start de sezon cu gol pentru Liviu Antal în Lituania

Antal a punctat în minutul 24 dintr-un penalty pe care tot el l-a obținut. Golgheterul Ligii 1 din sezonul 2013-2014 (15 goluri pentru defuncta FC Vaslui) a fost faultat de portarul advers, de care ar fi trecut altfel în situație unu contra unu și, în mod normal, ar fi înscris fără probleme.

Execuția lui Liviu Antal de la punctul cu var a fost una fără emoții. Nu a fost imparabilă, dar l-a trimis pe portarul lui Dziugas Telsiai în direcție opusă.