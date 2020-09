Are doar 10 ani, dar nu poti sa te apropii de el. E comparat deja cu Mike Tyson si Muhammad Ali! Micul Sultan imparte pumni in tricoul lui Leo Messi

Un copil nigerian face senzatie pe internet cu calitatile de boxer, lumea asemanandu-l inca de pe-acum cu marii pugilisti din istorie.

Mike Tyson sau Muhammad Ali par sa aiba un urmas pe masura. Este vorba despre un pusti de numai 10 ani din Nigeria, Sultan Adekoya, a carui talent in sporturile de contact e incontestabil, dupa cum se poate vedea in materialul video care circula in spatiul online.

In compania antrenorului sau, micul Sultan da dovada o energie debordanta si face niste eschive extrem de rapide, o scena admirata "live" de locuitorii unei strazi din capitala Nigeriei, Lagos.