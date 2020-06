Anthony Joshua nu vrea sa se bata cu Mike Tyson! "Daca l-as invinge, oamenii m-ar huidui!"

Mike Tyson, unul dintre cei mai mari boxeri din toate timpurile, intentioneaza sa revina in ring la 53 de ani. Incantati de aceasta idee, fanii au propus mai multi posibili adversari pentru el.

Unul dintre acestia este Anthony Joshua, care detine 3 centuri mondiale la categoria grea.

Intrebat de jurnalistii de la The Sun despre un posibil duel cu Mike Tyson, britanicul in varsta de 30 de ani a spus ca nici nu vrea sa auda de un astfel de meci.

"Cu tot respectul din lume, nu vreau acest meci. Chiar daca m-as lupta cu Iron Mike si l-as invinge, cred ca as fi singurul bucuros. Oamenii m-ar huidui. El este o legenda, este cel mai mare boxer din era moderna. Exista doar 2 campioni mondiali recunoscuti peste tot in lume, Ali si Mike Tyson. Cei mai cunoscuti oameni cand vine vorba de box", a spus Joshua.

Britanicul isi doreste, in schimb, sa se lupte cu Tyson Fury, cel care detine singura centura la categoria grea care ii lipseste.

"Pe cine as prefera? Pe actualul campion, Tyson Fury, oricand. Inainte era Wilder, iar acum este Fury. Nu vreau sa fiu in acea pozitie in care vorbesc urat de Tyson Fury. Este o persoana grozava si a facut lucruri mari pentru box, dar pana cand ne vom lupta nu mai am nimic altceva de spus despre el", a conchis Anthony Joshua.

Pana la duelul cu Fury, Joshua se va duela cu challenger-ul obligatoriu, boxerul Kubrat Pulev.