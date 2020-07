Mike Tyson se intoarce in ring! Lupta contra lui Roy Jones Jr a fost confirmata pentru luna septembrie

Tyson revine in ring pentru un meci demonstrativ, contra lui Roy Jones, pe data de 12 septembrie.

Meciul dintre cei doi pugilisti americani va avea loc in Los Angeles. Ambii sportivi sunt trecuti de 50 de ani. Tyson are 54, iar Jones are 51.

Lupta va avea 8 runde si va fi transmisa live pe pay-per-view si pe TikTok.

Mike Tyson nu a mai boxat de 15 ani. El a devenit cel mai tanar boxer care a castigat titlul la categoria grea in 1986. Americanul s-a retras in 2005 dupa o cariera impresionanta.

Mike Tyson are in cariera 50 de victorii si 6 infrangeri, 47 dintre ele au fost obtinute prin knockout.