Lupta secolului! Floyd Mayweather și Mike Tyson și-au dat acordul pentru un meci de foc. Când va avea loc confruntarea + reacțiile celor doi
Se anunță o luptă incredibilă la începutul lui 2026.

Floyd Mayweather, Mike Tyson
Floyd Mayweather (48 de ani), retras din boxul profesionist în 2017 după ce l-a învins pe Conor McGregor într-un meci în care a câștigat 280 de milioane de euro, va lupta contra lui Mike Tyson (59 de ani), care din 2005 a bifat doar confruntări demonstrative, fără a-i afecta recordul personal.

CSI Sports, o companie multimedia de top în sporturi de luptă, a fost cea care a avut inițiativa de a produce un asemenea main-event.

”Nu îmi e frică de niciun om decât de Dumnezeu! Hai s-o facem!”, a scris Mayweather într-o postare pe rețelele social media în care i-a anunțat pe fani că a acceptat propunerea CSI Sports de a lupta contra lui Tyson.

Ce au declarat ”Money” Mayweather și ”Iron” Mike la conferințele oficiale

”Când cei de la CSI au venit la mine cu ideea de a urca în ring cu Floyd Mayweather, m-am gândit: 'Nicio șansă să se întâmple asta', dar Floyd a acceptat.

Această luptă este ceva ce nici lumea, nici eu nu am crezut vreodată că s-ar putea întâmpla. Totuși, boxul a intrat într-o nouă eră a imprevizibilului, iar această confruntare este cât se poate de imprevizibilă. 

Încă nu pot să cred că Floyd chiar vrea să facă asta. Va fi dăunător pentru sănătatea lui, dar el vrea să o facă, așa că s-a semnat și se va întâmpla”, a spus Mike Tyson.

  • Meciul va avea loc la începutul lui 2026. Încă nu se știe data exactă și cum va putea fi urmărit

”Fac asta de 30 de ani și nu a existat niciun luptător care să-mi poată păta moștenirea. Știi deja că, dacă urmează să fac ceva, va fi ceva mare și va fi legendar. 

Sunt cel mai bun în afacerea numită box. Acest meci le va oferi fanilor ceea ce își doresc”, a punctat și Floyd Mayweather.

