Marian Leondraliu: "Mayweaher încă era groggy, amețit! Dacă mă lăsa arbitrul să dau în el, se termina meciul!"

Marian, ai spus mereu că ai fost dezavantajat în meciul cu Mayweather, în 1995, în primul tur al Mondialului din Berlin. De ce?

N-am spus numai eu, ci tot staff-ul, toți reporterii, toți oamenii de box care au fost lângă noi, au spus că am fost dezavantajat pentru că nu m-au mai lăsat să dau în el. Dacă mă mai lăsau să dau în el în prima repriză, se termina meciul, îl curățam îm prima repriză. I-am dat un croșeu de dreaptă direct în cască și era groggy. Dacă era puțin mai jos, se termina meciul, nu se mai ridica.

Și arbitrul cum a reacționat?

După ce a zis 'box', s-a reluat lupta, îmi spunea 'ba că am dat cu palma', ba 'că am dat sub centură'. Fel și fel de motive ca să-și revină Mayweather. El încă era groggy, amețit, dacă mă lăsa să mai dau în el, îl curățam, se termina meciul.

Marian Leondraliu: "Eram mai copt decât el" / "Încerc de 30 de ani, de o viață întreagă, să găsesc filmarea meciului cu Floyd Mayweather"

Următoarele două reprize cum au decurs?

Am dominat tot meciul, numai că rar apăsa arbitrul pe mașina de punctat, pe buton ca să-mi pună punct.

Ce simțeai atunci la el? Ce calități avea?

Avea ochi, numai că eu eram foarte bine antrenat, eram mai copt decât el, diferența de vârstă... l-am dominat la toate calitățile, l-am dus pe coardă, dădeam în el, până să spună arbitrul stop.



Mai ai filmarea, ai încercat s-o găsești?

N-am filmarea, încerc de o viață întreagă, de 30 de ani, să o găsesc, e lupta mea, o are cineva în România, e la o fată din lumea boxului, nu vreau să spun foarte multe, e la ea, trebuie să mai discut cu ea, trebuie să ajungem la un consens.