O întâmplare pe care nu o va uita Ronald Gavril este cea în urma unui meci pe care, culmea, l-a pierdut. În urmă cu câțiva ani, românul îl întâlnea pe David Benavidez, pentru titlul WBC vacant. Înainte de ultima rundă, a 12-a, Floyd Mayweather a urcat la colțul lui Gavril și a transmis un mesaj de care pugilistul nostru a ținut cont.

Povestea e demnă de un film de la Hollywood, iar marele Mayweather i-a adresat câteva cuvinte motivaționale lui Gavril, care a reușit să îl pună la podea pe adversarul său. Cu toate acestea, David Benavidez a fost declarat învingător la decizia arbitrilor.

”Era un meci, eram în colțul meu, la pauză. Era repriza a 12-a, iar Floyd Mayweather a urcat lângă ring și mi-a zis, «oportunitățile acestea nu vin oricând, profită de ele!».

A venit la ring și mi-a zis să profit de această oportunitate. Să arăt ce pot și asta mi-a dat un imbold. L-am pus jos pe marele David Benavidez apoi”, a spus Ronald Gavril la Poveștile Sport.ro.

Ronald Gavril, îndrumat în box de Floyd Mayweather

Ronald Gavril este un exemplu de campion care s-a ridicat de jos, pornind pe un drum deloc încurajator. A părăsit Bacăul cu gândul unei vieți mai bune, fără griji, dintr-o țară care nu are termen de comparație cu nivelul națiunilor de top în boxul profesionist, dar un episod considerat de mulți, poate, SF l-a adus în atenția unuia dintre cei mai mari pugiliștii din istorie, Floyd Mayweather.

La 37 de ani, Ronald Gavril se mândrește cu 23 de victorii (18 prin KO) și numai trei înfrângeri, iar în februarie acest an a reușit să câștige centura WBC Intercontinental American. Invitat în emisiunea Poveștile Sport.ro, prezentată de Andru Nenciu, pugilistul a rememorat cu un zâmbet nostalgic momentul în care l-a văzut în fața ochilor pe marele Floyd Mayweather pentru prima dată, după ce a făcut KO un adversar de categorie superioară.

”Eram la alt nivel, eram la început de carieră când l-am cunoscut. Veneam din România, dintr-o țară mică, iar promotorul se uită de unde ajungi, de unde te tragi, se gândește dacă îl poate vinde pe sportiv în viitor. Se gândește dacă te poate duce în top 20, top 10 mondial, e o investiție pentru el.

A fost și este o poveste frumoasă, Floyd Mayweather a venit personal să mă cunoască. Eram la el în sală, am avut sparring cu un băiat, cu un palmares foarte bun, 14 meciuri, 13 victorii prin KO, la o categorie mai mare ca a mea. Am reușit să îl fac KO în repriza a doua, iar de atunci nu a durat mai mult de 15 minute și Floyd a venit în sală să mă cunoască.

Cineva l-a sunat, în sală sunt mulți oameni din familia lui, și i-a povestit ce s-a întâmplat și a zis că... . Atunci când a venit în sală, nu l-am văzut, am văzut doar bodyguarzii lui mari. Sincer, m-am panicat, nu știam ce se întâmplă, am crezut că am bătut pe cine nu trebuie.

Când l-am văzut pe Floyd acolo, am zis wow! Venea spre mine și am zis că asta e ce vreau! Atunci mi-am dat seama că munca depusă dă roade! Până la acel moment, eram în Vegas, mă antrenam acolo, aveam meciuri, dar nu aveam promotor. Nu aveam pauză, munceam în fiecare zi”, a povestit nostalgic Ronald Gavril.

Ronald Gavril, campion WBC Intercontinental American din februarie

În februarie acest an, românul s-a impus în meciul cu americanul Khainell Wheeler, care s-a desfășurat în sala legendară Cow Palace, din San Francisco, în care s-au luptat nume importante ale boxului precum Muhammad Ali, Sugar Ray Robinson sau George Foreman. Gavril a cucerit centura WBC Intercontinental American. Gavril a câștigat la decizia arbitrilor.

Ronald Gavril intenționează să organizeze alături de Edi Irimia, în această vară, la București, o gală de box.

