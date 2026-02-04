Boxerul Jarrell Miller, ”greu” american, și-a câștigat meciul de la Madison Square Garden, dar a trebuit să suporte rușinea de a-și pierde... peruca! În timpul luptei! Miller a câștigat partida, care s-a disputat la categoria grea, la New York, la o diferență mică. Însă, va rămâne cu un alt detaliu în istoria acestei confruntări, cel puțin.

Jarrell Miller și-a pierdut peruca după o serie de pumni

Peruca americanului s-a desprins în față după ce a primit o serie de pumni de la adversarul său, Kingsley Ibeh, în timpul confruntării de la Maddison Square Garden. Văzând la sfârșitul unei runde că i s-a desprins peruca, boxerul american, în vârstă de 37 de ani, a zâmbit amuzat și a aruncat-o în public!

În final, Jarrell Miller a reușit să-și păstreze calmul și să obțină victoria printr-o decizie împărțită, la puncte, la decizia arbitrilor. Cumva amuzant, boxerul a susținut, după luptă, că părul său natural s-a ars după ce s-a spălat cu înălbitor pe cap și a trebuit să apeleze la perucă.

”Am ajuns la mama acasă și ea avea niște sticle de șampon pe masă. M-am șamponat, dar era înălbitor cu amoniu. Mi-am pierdut literalmente părul acum două zile.

Așa că l-am sunat pe managerul meu (și i-am spus): «Adu-mi una din acele coame», și i-am pus repede asta... Sunt comedian, îmi bat joc de mine”, a spus boxerul la final.

Jarrell Miller, boxerul care îi oprea seria fabuloasă a lui Bogdan Dinu

În noiembrie 2018, pugilistul român Bogdan Dinu a pierdut meciul pentru titlul WBA ”Regular” la categoria grea chiar în fața americanului Jarrell Miller. Poreclit ”Lunetistul”, Dinu a pierdut prin KO meciul cu Miller, din Kansas Star Arena, din Statele Unite. Românul a rezistat doar patru runde în fața lui Miller.

Dinu suferea chiar prima înfrângere din carieră la profesioniști, după 18 victorii înregistrate până la acel meci.