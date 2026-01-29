Platforma de streaming va transmite toate galele competiției și va oferi fanilor acces la un concept inspirat direct din modelul de succes al UFC.



Zuffa Boxing este o companie profesionistă de promovare a boxului fondată de Dana White, președintele UFC, și Turki Al-Sheikh, șeful Autorității Generale de Divertisment din Arabia Saudită.



Liga a atras atenția încă de la debut, prin super-lupta dintre Canelo Alvarez și Terence Crawford, desfășurată în septembrie 2025, pe Allegiant Stadium.



Zuffa Boxing se vede în exclusivitate pe VOYO din 1 februarie!



Anul 2026 reprezintă al doilea sezon din istoria Zuffa Boxing, iar organizatorii anunță între două și patru evenimente majore pe an, fiecare construit ca un adevărat „main event”.



Al doilea eveniment al promoției va avea loc la Meta Apex din Las Vegas. Capul de afiș este duelul dintre fostul campion WBA la super-ușoară, Jose Valenzuela, și mexicanul Diego Torres, meci ce va fi programat pe durata a 10 runde.



În co-main event, ucraineanul Serhii Bohachuk îl va întâlni pe Radzhab Butaev, iar gala va fi deschisă de confruntarea dintre Oleksandr Gvozdyk și Radivoje Kalajdzic.

