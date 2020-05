Conor McGregor retraieste lupta cu Floyd Mayweather: "Cand ma uit la filmari ma cutremur!" Ce spune despre meciul de 100 de milioane de dolari

Conor McGregor a avut parte de un meci pe reguli de box cu Floyd Mayweather in 2017.

Starul irlandez din UFC a rememorat meciul de box din urma cu trei ani pe care l-a disputat cu Mayweather.

McGregor spune ca inca tremura cand vede felul in care il lovea Mayweather si cu greu poate urmari acele imagini.

"Ma uit la lupta cu Mayweather, la filmari si la modul in care lovea si chiar nu pot sa vad asta. Ma cutremur cand vad cum imi expedia loviturile in acel moment. Parca plutea in aer. Dar trebuie sa treci prin toate pentru a invata, pentru ca experienta este cel mai bun profesor", a spus Conor McGregor, potrit agentiei EFE.

Irlandezul a fost invins atunci prin KO tehnic in runda a 10-a, insa a dat un adevarat tun financiar. McGregor a incasat atunci nu mai putin de 100 de milioane de dolari.

Conor a revenit recent in cusca cu o victorie, dupa ce l-a invins pe Donald 'Cowboy' Cerone, la 15 luni dupa ce fusese invins de Khabib Nurmagomedov.