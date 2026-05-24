ȘOC în fotbalul european! O echipă din liga secundă va juca în faza principală a Europa League

Torreense a produs surpriza în Cupa Portugaliei și și-a asigurat un loc istoric în Europa, dând peste cap calculele granzilor Benfica și Braga.

Torreense a deschis scorul pe Estadio Nacional, în minutul 4, prin Kevin Zohi, iar vicecampioana a alergat destul după egalare, pe care a reuşit-o în minutul 54, când a înscris Luis Javier Suarez. Cum după 90 de minute scorul a rămas 1-1, s-a intrat în prelungiri. Arbitrul Antonio Nobre l-a eliminat pe Maximiliano Araujo în minutul 119, pentru fault din postura ultimului apărător, iar echipa din liga secundă a primit penalti, pe care Stopira, apărătorul venit din Capul Verde, l-a transformat în minutul 113.

Torreense s-a impus cu 2-1 şi a câştigat pentru prima oară într-o istorie de peste un secol un trofeu important al Portugaliei. Este pentru a doua oară după 2018 când Cupa Portugaliei este cucerită de o echipă din liga secundă.

În 2018, Desportivo das Aves a învins pe Sporting Lisabona, cu 2-1, dar nu a evoluat în cupele continentale pentru că nu obţinuse licenţa europeană.