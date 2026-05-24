ȘOC în fotbalul european! O echipă din liga secundă va juca în faza principală a Europa League

Torreense a produs surpriza în Cupa Portugaliei și și-a asigurat un loc istoric în Europa, dând peste cap calculele granzilor Benfica și Braga.
Torreense a deschis scorul pe Estadio Nacional, în minutul 4, prin Kevin Zohi, iar vicecampioana a alergat destul după egalare, pe care a reuşit-o în minutul 54, când a înscris Luis Javier Suarez. Cum după 90 de minute scorul a rămas 1-1, s-a intrat în prelungiri. Arbitrul Antonio Nobre l-a eliminat pe Maximiliano Araujo în minutul 119, pentru fault din postura ultimului apărător, iar echipa din liga secundă a primit penalti, pe care Stopira, apărătorul venit din Capul Verde, l-a transformat în minutul 113.
Torreense s-a impus cu 2-1 şi a câştigat pentru prima oară într-o istorie de peste un secol un trofeu important al Portugaliei. Este pentru a doua oară după 2018 când Cupa Portugaliei este cucerită de o echipă din liga secundă.
În 2018, Desportivo das Aves a învins pe Sporting Lisabona, cu 2-1, dar nu a evoluat în cupele continentale pentru că nu obţinuse licenţa europeană.
Consecințe majore pentru granzii Portugaliei
Succesul surprinzător al celor de la Torreense a modificat traseul european pentru celelalte formații de top, potrivit jurnaliștilor lusitani. Deoarece locul destinat câștigătoarei Cupei a fost ocupat de o echipă din afara primelor clasate, restul formațiilor au coborât în ierarhia de calificare. Astfel, Benfica Lisabona va fi nevoită să înceapă parcursul din turul al doilea preliminar al Europa League, cu primul meci programat pe 23 iulie, la doar patru zile distanță de finala Campionatului Mondial.
SC Braga va intra în competiție la aceeași dată, însă în preliminariile Conference League, pierzând accesul spre Europa League. Totodată, Famalicão ratează complet participarea în cupele europene din acest sezon. Atât Benfica, cât și SC Braga vor avea de trecut trei tururi preliminare pentru a ajunge în faza principală a competițiilor europene.
Sporting și Porto, calificate direct
FC Porto și Sporting au locurile garantate în faza ligii din UEFA Champions League. Sporting a primit vestea că va evita tururile preliminare după ce Aston Villa a încheiat sezonul pe locul patru în campionatul Angliei. Astfel, cele două echipe, alături de Torreense, au parcursul asigurat și vor debuta în grupele competițiilor continentale în prima jumătate a lunii septembrie.