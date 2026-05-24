ȘOC în fotbalul european! O echipă din liga secundă va juca în faza principală a Europa League

ȘOC în fotbalul european! O echipă din liga secundă va juca în faza principală a Europa League Fotbal extern
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Torreense a produs surpriza câştigând duminică seara Cupa Portugaliei, după ce a învins, scor 2-1, după prelungiri, formaţia Sporting Lisabona.

TAGS:
TorreenseCupa Portugaliei
Din articol

Torreense a produs surpriza în Cupa Portugaliei și și-a asigurat un loc istoric în Europa, dând peste cap calculele granzilor Benfica și Braga.

Torreense a deschis scorul pe Estadio Nacional, în minutul 4, prin Kevin Zohi, iar vicecampioana a alergat destul după egalare, pe care a reuşit-o în minutul 54, când a înscris Luis Javier Suarez. Cum după 90 de minute scorul a rămas 1-1, s-a intrat în prelungiri. Arbitrul Antonio Nobre l-a eliminat pe Maximiliano Araujo în minutul 119, pentru fault din postura ultimului apărător, iar echipa din liga secundă a primit penalti, pe care Stopira, apărătorul venit din Capul Verde, l-a transformat în minutul 113.

Torreense s-a impus cu 2-1 şi a câştigat pentru prima oară într-o istorie de peste un secol un trofeu important al Portugaliei. Este pentru a doua oară după 2018 când Cupa Portugaliei este cucerită de o echipă din liga secundă.

În 2018, Desportivo das Aves a învins pe Sporting Lisabona, cu 2-1, dar nu a evoluat în cupele continentale pentru că nu obţinuse licenţa europeană.

  • Torreense fb
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Consecințe majore pentru granzii Portugaliei

Succesul surprinzător al celor de la Torreense a modificat traseul european pentru celelalte formații de top, potrivit jurnaliștilor lusitani. Deoarece locul destinat câștigătoarei Cupei a fost ocupat de o echipă din afara primelor clasate, restul formațiilor au coborât în ierarhia de calificare. Astfel, Benfica Lisabona va fi nevoită să înceapă parcursul din turul al doilea preliminar al Europa League, cu primul meci programat pe 23 iulie, la doar patru zile distanță de finala Campionatului Mondial.

SC Braga va intra în competiție la aceeași dată, însă în preliminariile Conference League, pierzând accesul spre Europa League. Totodată, Famalicão ratează complet participarea în cupele europene din acest sezon. Atât Benfica, cât și SC Braga vor avea de trecut trei tururi preliminare pentru a ajunge în faza principală a competițiilor europene.

Sporting și Porto, calificate direct

FC Porto și Sporting au locurile garantate în faza ligii din UEFA Champions League. Sporting a primit vestea că va evita tururile preliminare după ce Aston Villa a încheiat sezonul pe locul patru în campionatul Angliei. Astfel, cele două echipe, alături de Torreense, au parcursul asigurat și vor debuta în grupele competițiilor continentale în prima jumătate a lunii septembrie.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Rusia a atacat Ucraina cu puternica rachetă balistică hipersonică ”Oreșnik”, afirmă Volodimir Zelenski. ”Este inacceptabil”
Rusia a atacat Ucraina cu puternica rachetă balistică hipersonică ”Oreșnik”, afirmă Volodimir Zelenski. ”Este inacceptabil”
ARTICOLE PE SUBIECT
Benfica nu renunță la Jose Mourinho! Ce se întâmplă cu Real Madrid
Benfica nu renunță la Jose Mourinho! Ce se întâmplă cu Real Madrid
Suma uriașă pe care trebuie să o plătească Real Madrid pentru a-l lua pe Jose Mourinho de la Benfica
Suma uriașă pe care trebuie să o plătească Real Madrid pentru a-l lua pe Jose Mourinho de la Benfica
Benfica a acționat după ce Real Madrid l-a ofertat pe Jose Mourinho! Cum a reacționat antrenorul
Benfica a acționat după ce Real Madrid l-a ofertat pe Jose Mourinho! Cum a reacționat antrenorul
ULTIMELE STIRI
Fotbalistul ridicat în slăvi de Gigi Becali după FCSB - Botoșani: „Asta e calificarea lui”
Fotbalistul ridicat în slăvi de Gigi Becali după FCSB - Botoșani: „Asta e calificarea lui”
FCSB - FC Botoșani 4-3. După show-ul din Ghencea, roș-albaștrii merg în finala barajului pentru Conference League
FCSB - FC Botoșani 4-3. După show-ul din Ghencea, roș-albaștrii merg în finala barajului pentru Conference League
Pronosticul lui Steliano Filip înainte de Dinamo - FCSB
Pronosticul lui Steliano Filip înainte de Dinamo - FCSB
Tot ce trebuie să știi înainte de Dinamo - FCSB, finala pentru Conference League
Tot ce trebuie să știi înainte de Dinamo - FCSB, finala pentru Conference League
Tavi Popescu, gol de pus în ramă în FCSB - FC Botoșani!
Tavi Popescu, gol de pus în ramă în FCSB - FC Botoșani!
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Transferul carierei pentru Dennis Man: de la PSV direct în Premier League

Transferul carierei pentru Dennis Man: de la PSV direct în Premier League

Daniel Pancu și-a anunțat noua echipă în direct: ”Începem pregătirea pe 15 iunie”

Daniel Pancu și-a anunțat noua echipă în direct: ”Începem pregătirea pe 15 iunie”

"Am venit la Fundeni, nimeni n-a putut să-mi zică ce probleme am. Apoi mi-au pus diagnosticul în cinci secunde". Momentul de răscruce pentru omul care i-a lansat pe Halep și Hănescu

"Am venit la Fundeni, nimeni n-a putut să-mi zică ce probleme am. Apoi mi-au pus diagnosticul în cinci secunde". Momentul de răscruce pentru omul care i-a lansat pe Halep și Hănescu

FCSB - FC Botoșani 4-3. După show-ul din Ghencea, roș-albaștrii merg în finala barajului pentru Conference League

FCSB - FC Botoșani 4-3. După show-ul din Ghencea, roș-albaștrii merg în finala barajului pentru Conference League

Pancu, tirada de la miezul nopții: „M-a sunat domnul rahat!“. A confirmat că pleacă la Rapid și a distrus CFR-ul

Pancu, tirada de la miezul nopții: „M-a sunat domnul rahat!“. A confirmat că pleacă la Rapid și a distrus CFR-ul

Daniel Pancu îngroapă securea cu CFR Cluj și face anunțul: ”Am luat o decizie!”

Daniel Pancu îngroapă securea cu CFR Cluj și face anunțul: ”Am luat o decizie!”



Recomandarile redactiei
Fotbalistul ridicat în slăvi de Gigi Becali după FCSB - Botoșani: „Asta e calificarea lui”
Fotbalistul ridicat în slăvi de Gigi Becali după FCSB - Botoșani: „Asta e calificarea lui”
Tot ce trebuie să știi înainte de Dinamo - FCSB, finala pentru Conference League
Tot ce trebuie să știi înainte de Dinamo - FCSB, finala pentru Conference League
Pronosticul lui Steliano Filip înainte de Dinamo - FCSB
Pronosticul lui Steliano Filip înainte de Dinamo - FCSB
Tavi Popescu, gol de pus în ramă în FCSB - FC Botoșani!
Tavi Popescu, gol de pus în ramă în FCSB - FC Botoșani!
„Am semnat cu el!” CFR Cluj bifează prima mutare a verii
„Am semnat cu el!” CFR Cluj bifează prima mutare a verii
Alte subiecte de interes
Corvinul Hunedoara e mic copil! O echipă din Liga 4 a ajuns în semifinala Cupei Portugaliei
Corvinul Hunedoara e mic copil! O echipă din Liga 4 a ajuns în semifinala Cupei Portugaliei
Ce notă a primit Alex Dobre după ce a lovit un adversar în careu în thriller-ul din Cupă cu Porto, decis de golurile din '120+1 și '120+4
Ce notă a primit Alex Dobre după ce a lovit un adversar în careu în thriller-ul din Cupă cu Porto, decis de golurile din '120+1 și '120+4
CITESTE SI
Rusia a atacat Ucraina cu puternica rachetă balistică hipersonică ”Oreșnik”, afirmă Volodimir Zelenski. ”Este inacceptabil”

stirileprotv Rusia a atacat Ucraina cu puternica rachetă balistică hipersonică ”Oreșnik”, afirmă Volodimir Zelenski. ”Este inacceptabil”

Paparazzii au surprins-o în ipostaze șoc! Celebra vedetă a ieșit pe balcon în minimum de haine

protv Paparazzii au surprins-o în ipostaze șoc! Celebra vedetă a ieșit pe balcon în minimum de haine

Farmecul filmului. De ce i-a sărutat marea actriță Tilda Swinton mâna lui Cristian Mungiu, la înmânarea trofeului Palme d'Or

stirileprotv Farmecul filmului. De ce i-a sărutat marea actriță Tilda Swinton mâna lui Cristian Mungiu, la înmânarea trofeului Palme d'Or

Plaja uriașă din Europa care pare desprinsă din filmele „Dune”. Are mărimea a 1.400 de terenuri de fotbal

stirileprotv Plaja uriașă din Europa care pare desprinsă din filmele „Dune”. Are mărimea a 1.400 de terenuri de fotbal

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Allen vs Costa


00:00
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(RO) UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
(EN) UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!