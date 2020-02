Conor McGregor si Manny Pacquiao in ACELASI RING! Anuntul care PUNE PE JAR tot internetul

O viitoare lupta intre Conor McGregor si Manny Pacquaio nu mai pare imposibila.

Boxerul de origine filipineza a semnat un contract cu firma de management care il reprezinta si pe luptatorul irlandez. McGregor a reactionat imediat la aflarea vestii si i-a urat "Bun venit in echipa, Emmanuel" pe contul oficial de Twitter.

Welcome to the team Emmanuel. https://t.co/VnFsahczo5 — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) February 11, 2020

Mutarea vine la scurt timp dupa ce McGregor a anuntat ca isi doreste in palmares o centura la boxul profesionist. In 2017 l-a provocat pe Floyd Maywathter in celebra "Money Fight, pe care a pierdut-o fara drept de apel in fata boxerului.

Dupa lupta, Mayweather a castigat 100 de milioane de dolari, in timp ce irlandezul a primit 30 de milioane de dolari, insa neoficial, in contul boxerului ar fi intrat 275 de milioane, iar McGregor, 85 de milioane.

Inainte de lupta cu "Cowboy" Cerrone, pe care a castigat-o cu un K.O in 40 de secunde, McGregor declara ca vrea sa lupte cu marile staruri ale boxului.

"Tintesc mai sus mereu! Mi-ar placea o revansa cu Floyd Mayweather, insa si un meci cu Manny Pacquaio. Stiu ca Manny ar vrea, trebuie sa vedem la ce categorie de greutate, insa sunt interesat", a declarat McGregor.