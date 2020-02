La asta nu se astepta NIMENI! Conor McGregor apare intr-un VIDEO INTIM alaturi de o femeie care NU ESTE sotia lui

Conor McGregor a fost surprins intr-o ipostaza neasteptata.

Luptatorul MMA este are o relatie cu Dee Devlin din anul 2008, an in care cei doi s-au si casatorit. Acestia un impreuna un baietel pe nume Conor Jack McGregor Jr. Relatia irlandezului cu sotia sa este una dintre cele mai populare relatii din lumea sportului, datorita faptului ca aceasta i-a fost alaturi inca de la inceputul carierei, cand nu era faimos.

Recent, pe internet a devenit viral un filmulet in care o femeie, care nu este sotia lui, care pare sub influenta alcoolului si a substantelor ilegale, se afla in aceeasi camera cu McGregor, care doarme, fara tricou pe el. Femeia asculta muzica la maxim si danseaza in timp ce luptatorul doarme.

