Conor McGregor doneaza echipamente in valoare de 1 milion de euro spitalelor din Irlanda care se lupta cu coronavirusul! Gestul impresionant facut de luptator

Intreg globul se confrunta cu pandemia de coronavirus, iar una dintre tarile cu peste o mie de cazuri este si Irlanda. Luptatorul Conor McGregor a transmis publicitatii un schimb de mesaje cu ministrul irlandez de Finante, Paschal Donohoe, prin care anunta ca va cumpara si distribui spitalelor din regiunea Leinster echipamente de protectie in valoare de un milion de euro.

"Astazi eu cumpar echipamente personale de protectie in valoare de un milion de euro, care sa fie distribuite spitalelor din regiune", a precizat McGregor intr-un mesaj catre ministrul Donohue.

Thank you sincerely for your message, Minister Paschal Donohoe.

Here is my reply. pic.twitter.com/0NcnVgrKaA