"I-as face lucruri tare rele!" Amenintarea PRIMITA de Conor McGregor dupa ce l-a DISTRUS pe Cerrone in 40 de secunde. Cine vrea sa se lupte cu irlandez

Conor McGregor a primit o provocare sub forma unei amenintari.

La nici o saptamana si jumatate de cand l-a distrus pe Donald "Cowboy" Cerrone, printr-un K.O cu umarul, in doar 40 de secunde, Conor McGregor a primit o provocare sub forma unei amenintari din partea lui Kamaru Usman, campionul mondial la categoria semimijlocie din UFC.

"Iti poti imagina ca eu sa lupt cu Conor? Asa ceva nu ar fi corect, nu ar fi drept. Oricine are sansa luptatorului, dar nu ar fi drept. Ati vazut ce i-a facut Khabib la categoria usoara.

Acum imaginati-va ca eu sa-i fac asta la semimijlocie. Nu doar ca l-as pune la pamant. As merge inainte, l-as lovi pe baiatul asta, l-as bate rau, l-as pune jos, i-as face niste lucruri tare rele lui Conor. Nu e vorba ca nu-mi place tipul. Dar Conor e Conor", a declarat Kamaru Usman.

Kamaru Suman a fost supranumit "Cosmarul nigerian". Acesta are 16 victorii si o infrangere, iar 7 dintre ele le-a obtinut prin K.O. Nigerianul a castigat titlul mondial la UFC la categoria semimijlocie in luna martie, anul trecut, dupa ce l-a invins pe Tyron Woodley. In luna decembrie s-a luptat cu Colby Covington si a reusit sa isi pastreze centura, dupa o victorie in ultima runda.