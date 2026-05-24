Miron, un fecesebist beton. Caramavrov, opinie tranșantă despre momentele care au decis semifinala barajului de Conference League

Minutul 20: Miron se retrage inexplicabil din calea lui Joao Paulo, lăsându-i acestuia un bulevard mai larg decât toate străzile din Botoșani. FCSB egalează la 1.

Minutul 53: Miron nu sare deloc la cap în duelul cu Dawa, se lasă dominat de fundașul fecesebist și e 2-1 pentru echipa antrenată de Marius Baciu.

Minutul 107: Miron se duce ușor pe fentă și-l eliberează pe Octavian Popescu de orice obstacol în drumul spre 4-3.

Căpitanul Botoșaniului a fost, probabil, nostalgic pentru perioada în care îmbrăca tricoul fecesebist (doi ani și jumătate) și a încurcat în anumite momente echipele.

Și ar mai fi câteva întrebări:

De ce face Croitoru două schimbări la pauză, atât timp cât echipa lui jucase excelent în prima repriză și îi fusese superioară adversarei?

De ce îl schimbă Croitoru pe Mailat în minutul 86, adică pe autorul celor două goluri ale Botoșaniului de până atunci și golgheterul echipei?

De ce a căzut total Botoșaniul vreo jumătate de oră în repriza a doua a timpului regulamentar?

Sunt simple constatări și simple întrebări, chiar nu zic că a fost blat, nici nu avea cum să se regizeze un blat așa spectaculos, dar erorile lui Miron, întâmplătoare sau nu, trebuie consemnate, ca și unele decizii tehnice ale antrenorului Croitoru.

„Valurile” FCSB-ului

În rest, am văzut o echipă căzută total a FCSB-ului în prima repriză, resuscitată nu se știe cum după pauză, prăbușită din nou în ultimul sfert de oră și încă o dată dezmeticită în cele două reprize de prelungiri. Un amalgam de stări care greu se pot explica logic.

Remarcabil golul decisiv marcat de Octavian Popescu: acțiune de jucător supertalentat și un pic de noroc că era și jalonul Miron pe acolo. Totul e să i se întâmple mai des celui care a fost odată o mare promisiune, și nu o dată la doi ani.

FCSB merge cu noroc în barajul decisiv pentru Conference League, unde va întâlni o echipă, Dinamo, mult mai serioasă decât Botoșaniul, greu de destabilizat și care nu are un Miron cu picioare de beton.